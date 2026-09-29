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Incautan 2,5 toneladas de marihuana que iban a llegar a Medellín y el Valle de Aburrá

Los estupefacientes habrían sido comprados por la banda Los Triana en el departamento de Cauca y tenían como destino el mercado metropolitano.

  • La marihuana decomisada y la persona aprehendida fueron puestos a órdenes de las autoridades. FOTO: POLICÍA METROPOLITANA
    La marihuana decomisada y la persona aprehendida fueron puestos a órdenes de las autoridades. FOTO: POLICÍA METROPOLITANA
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Una operación de las autoridades realizada en las últimas horas permitió neutralizar la llegada de 2.500 kilos de marihuana a las calles de Medellín y el Valle de Aburrá.

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Seguridad del Distrito, la sustancia decomisada era del tipo creepy y habría sido adquirida en el departamento de Cauca, a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Según las fuentes oficiales, esta aprehensión se produjo con participación de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín.

Le recomendamos leer: Policía incautó más de 2.400 dosis de droga y capturó a dos presuntos integrantes de El Trianón en Sabaneta

La incautación habría afectado las finanzas de la banda Los Triana en unos 1.500 millones de pesos, que sería el valor comercial de estas drogas en el mercado callejero, donde las 2,5 toneladas se habrían podido convertir en más de un millón de dosis.

Fuera de la marihuana, el operativo dejó una captura en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la incautación de una camioneta.

Los Triana son una de las agrupaciones delictivas más longevas que operan en Medellín y su área metropolitana. Fue fundada hace más de tres décadas y desde entonces ha estado involucrada en diversas actividades ilícitas, incluyendo homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

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En los últimos años ha tenido un proceso de expansión hacia otras subregiones de Antioquia e incluso otras ciudades del país.

En otras noticias: Exalcalde “Jhon Calzones” quedó gravemente herido por atentado con arma de fuego en Casanare

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero perdió Los Triana por la incautación de 2,5 toneladas de marihuana?
La incautación habría representado una afectación de aproximadamente $1.500 millones para las finanzas de Los Triana, según la estimación de las autoridades.
¿Los 2.500 kilos de marihuana incautados en Medellín eran de Los Triana?
Según la información suministrada por la Secretaría de Seguridad de Medellín, la marihuana habría sido adquirida por Los Triana para abastecer el mercado ilegal del Valle de Aburrá.
¿Dónde compraron Los Triana las 2,5 toneladas de marihuana que iban para Medellín?
El cargamento habría sido comprado en Cauca, a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, perteneciente a las disidencias de las Farc.
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