¿Qué dicen los jóvenes sobre la Medellín del futuro?

Colaboración de Daniela Gómez.
Para Medellín vienen muchas cosas y, viéndolo desde el panorama de la juventud —con quien más me relaciono—, llega cargada de oportunidades. Nuestra generación viene poderosa y potente, en la búsqueda de ocupar espacios donde nuestra voz sea escuchada. No le tenemos miedo a la diferencia; somos capaces de trabajar juntos, de reconocer lo que nos duele, lo que nos impulsa, lo que nos moviliza y eso en un territorio tan diverso es un gran logro.
Trabajó con jóvenes en barrios como Manrique, Aranjuez, Villahermosa y San Cristóbal, y más allá de acompañarlos en su educación o en su tiempo libre, me preocupo por conectar con sus talentos, posibilidades, formas de ver la vida desde lo artístico, lo deportivo, lo cultural. Cada día veo cómo logran articularse con sus vecinos, compañeros de colegio o universidad, para fortalecer sus territorios. Y esto no es solo sobrevivir, sino sobre hacer lo que los moviliza de forma distinta.
Somos una generación que no se cree todo lo que le dicen. Si alguna vez nos llamaron “sin futuro” o nos tildaron de “generación de cristal”, hoy respondemos distinto. Demostramos que podemos transformar la realidad desde nuestras acciones, pequeñas o grandes, que somos presente y futuro al mismo tiempo y queremos que quienes vienen detrás lo sean también. Nos mueve la vida, el reconocimiento de lo bonito que nos rodea, y sabemos que el dolor también puede convertirse en posibilidad.
Desde los territorios
Medellín nos ha dado oportunidades y siento que es nuestra responsabilidad compartirlas. Si un joven quiere estudiar, conseguir una beca o simplemente conocer lo que la ciudad ofrece, me preocupo porque tenga la información. Si no la tengo, alguien de mi red la tendrá. Esa es la manera en que hacemos ciudad, enseñando que podemos hacer las cosas de forma diferente y mostrando que hay caminos alternativos a la violencia o exclusión que aún existen en algunos territorios. Yo estudié gracias al fondo EPM y mi familia, que fue desplazada de San Carlos por la violencia, encontró en Medellín un lugar donde abrir nuevas posibilidades y reconstruir su proyecto de vida.
Además, la ciudad ha avanzado en oportunidades en educación, salud, tiempo libre y bienestar. Piensa en espacios para que todos podamos crecer física, mental y socialmente. Pero aún queda camino: hace falta pedagogía, información que llegue a todos los barrios, cerrar brechas tecnológicas y de acceso. Y ahí entramos los jóvenes: visitando los territorios, mostrando opciones, motivando a otros a involucrarse y a soñar con otro futuro.
También pienso mucho en el cuidado del ambiente. La calidad del aire, el ruido, los espacios verdes... todo eso define cómo vivimos. Imagino una Medellín donde respirar sea un acto consciente; donde los espacios públicos nos conecten con la naturaleza y nos enseñen a respetarla. La movilidad, la sostenibilidad y la relación con nuestro entorno son retos que debemos asumir con responsabilidad, buscando compensar antes de dañar, y haciendo todo con conciencia social, económica y ambiental.
Soy resultado de clubes juveniles, espacios que me enseñaron que unirse para hacer algo es posible. Hoy hago parte de una organización que busca lo mismo: trabajar con otros que piensan distinto, pero que comparten un objetivo común, y así movilizar nuestros territorios desde lo social, lo cultural, lo ambiental y lo pedagógico. Transformar la ciudad empieza por quienes la habitamos.
En pocas palabras: somos una generación que no teme a los desafíos, que busca construir en la diferencia, y que sueña un lugar donde la vida, la colaboración y la naturaleza sean protagonistas.
Daniela Gómez. Trabajadora social, apasionada por el liderazgo y por recorrer su ciudad. Acompaña procesos con jóvenes y organizaciones sociales, artísticas y culturales en Manrique, Aranjuez, Villahermosa y el corregimiento San Cristóbal. Esta joven, de veintiocho años, cofundadora de la Corporación Laboratorio Social Reto Nueve, sueña una Medellín colaborativa, verde e incluyente, donde los jóvenes transformen territorios desde la educación, la cultura y la sostenibilidad.