La decisión la confirmó Restrepo , quien precisó primero que esto no lo saca de la puja por la Alcaldía. Por el contrario, dijo estar más fuerte que nunca, dispuesto a recorrer las calles y ganarse, de esa forma, “el corazón de la gente”.

Las firmas presentadas por Juan Camilo Restrepo para respaldar su aspiración a la Alcaldía de Medellín no pasaron la prueba en la Registraduría . De 97.000 firmas entregadas, ese órgano solo encontró 29.432 apoyos válidos.

“Cuando formalicé mi postulación por Salvación Nacional, al otro día envié una carta desistiendo del proceso. Yo, una vez me inscribí, desistí del proceso de firmas. Que hoy me certificaron una cantidad, esa fue decisión de la Registraduría”, sostuvo Restrepo en conversación con este diario.

Y es que el excomisionado de Paz se mantiene en la carrera porque su candidatura la inscribió por el Movimiento Salvación Nacional, entonces el espaldarazo institucional no dependía del movimiento significativo de ciudadanos Medellín Somos Todos, con el que recogió las firmas.

El candidato, que hace parte de los 16 que finalmente se inscribieron ante la Registraduría para aspirar a la Alcaldía de Medellín, agregó que es respetuoso de las instituciones y que no cuestionará que solo la tercera parte de las firmas recolectadas hayan sido declaradas como válidas.

También puede leer: Pasó raspando: Albert Corredor fue validado como candidato, pero solo con el 19% de 320.000 firmas que presentó

En este sentido, dijo, no interpondrá ningún recurso ni acudirá a otras instancias. “Ya tengo el rótulo de candidato (...). Yo había tenido desde antes comunicación con Salvación Nacional y cuando Enrique (Gómez) me ofreció el aval no lo dudé”, afirmó el candidato.

Restrepo también desvirtuó que desconfiara de las firmas recolectadas por su equipo político y que esta decisión no es otra cosa que un impulso para seguir trabajando en su candidatura. Sin embargo, este no es el único candidato que se ha rajado con sus firmas ante la Registraduría.