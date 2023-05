Esa zona comprende sectores de la comuna 1, Popular, de Medellín, y otros como El Pinar y Granizal, de Bello . Los relatos de algunos residentes dan cuenta de que estos hechos están cargados de intolerancia entre grupos, la mayoría de jóvenes, que se declaran enemistades y no pueden verse ni en pintura.

Mejor dicho, en Santo Domingo no quieren retroceder hacia sus épocas más oscuras , cuando se creían condenados a vivir entre la violencia. La gente que habita esos barrios enclavados en las montañas del nororiente de Medellín sabe mucho del dolor de la guerra, la mayoría es desplazada, ha huido de los horrores del conflicto armado y hoy vive otros conflictos sociales, como la falta de oportunidades y el hambre.

Del que más hablan es del ocurrido en El Pinar, ahí en los límites, que fue hace dos semanas en medio de confusos hechos que, según relatos, podrían estar relacionados con estigmatización, aunque las autoridades no han entregado un reporte exacto de las causas. La víctima alcanzó a ser trasladada al centro de salud de la comuna 1, donde falleció.

“Muchos de esos jóvenes involucrados en esas situaciones no tienen un propósito claro, algunos trabajan o estudian, pero otros no se dedican a ninguna actividad productiva”, señaló un hombre del sector. Por eso, la comunidad clama por un trabajo más fuerte de todas las instituciones para mitigar los hechos denunciados y que no sigan escalando.

Desde la Alcaldía de Medellín manifestaron que entre 2020 y mayo de 2023, la comuna Popular ha tenido “el periodo menos violento en la historia, desde que se hacen las mediciones”. Para argumentarlo explicaron que en ese tiempo se registraron 41 asesinatos en la comuna, en comparación con 45 entre 2016 y mayo de 2019; y 71 entre 2012 y mayo de 2015.

Los años ya finalizados con menor número de asesinatos fueron 2015 (8 casos), 2020 y 2022 (11 cada uno), y 2017, 2018 y 2021 (12 cada uno); mientras que hubo picos en 2012 (37) y 2019 (21).