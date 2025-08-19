Video | Dos mujeres pasaron de discutir a protagonizar una pelea por un puesto en TransMilenio en Bogotá: “Qué vergüenza”

Un simple asiento en un bus de TransMilenio, el gigante del transporte público de Bogotá, se convirtió de nuevo en el escenario de un bochornoso acto de intolerancia por parte de dos usuarias. Lo que comenzó como un altercado verbal escaló hasta una confrontación física, todo por la disputa de una silla en el espacio del sistema de transporte saturado que, lamentablemente, a menudo saca lo peor de sus usuarios. Le puede interesar: Corte Suprema recibió solicitud de extradición contra alias Pipe Tuluá, líder de “La Inmaculada”, a Estados Unidos La escena, grabada y viralizada en redes sociales a través de un video, evidenció a dos mujeres enfrascadas en una discusión cada vez más acalorada. La disputa era sencilla: quién había llegado primero y tenía derecho a sentarse. Ante la mirada atónita de decenas de pasajeros, una de las mujeres, vestida con un saco blanco, tomó una decisión extrema. Con la intención de forzar a la otra a ceder, se sentó sobre sus piernas.

El video viral y una agresión física como respuesta

Lo que siguió fue un acto de desesperación. La otra mujer, de cabello rubio y chaqueta negra, reaccionó de inmediato, agrediendo a su oponente con un golpe en la cabeza. Los reclamos no tardaron en aparecer. “Qué pena, pero yo llegué y usted me corrió”, se escucha a una de las involucradas en el video. La agredida respondió con indignación. “No me pegue. Mire como me manchó aquí”. El vergonzoso espectáculo fue presenciado por el resto de los viajeros, quienes intentaron mediar con comentarios como: “No peleen por una silla, hombre” y “Qué vergüenza”. Afortunadamente, un hombre se levantó rápidamente de su asiento, ofreciéndoselo a las dos para que se acomodaran. Su acción puso fin al altercado, evitando que la situación escalara más.

Una muestra de un problema mayor

El video, que se volvió viral rápidamente por las diferentes redes sociales en el país durante este martes 19 de agosto, generó una ola de diferentes comentarios. La mayoría de los internautas condenaron el comportamiento de las mujeres, señalando la “estupidez” de pelear por un asiento: “Debería darles pena”. Al mismo tiempo, el hombre que intervino fue elogiado como un “caballero”.

Momento en que el señor se paró para dar su asiento y evitara que la pelea empeorara. FOTO: Captura de video redes sociales