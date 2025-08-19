Empresario fue atacado con 10 puñaladas en medio de riña entre hinchas del Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga

Lo que debía ser una noche de alegría y fútbol terminó convertido en una dolorosa pesadilla para Jonathan Daniel Castellanos Rojas, un empresario bumangués quien viajó a Barranquilla por negocios y decidió aprovechar su estadía para ir al estadio a apoyar al Atlético Bucaramanga en su compromiso como visitante frente al Junior.
Así lo denunció Linda Marisol Rojas Aguilar, madre del hombre de 30 años, quien afirmó que su hijo se encuentra en estado crítico tras la agresión sufrida este lunes 18 de agosto.
“Mi hijo mayor se encontraba en la ciudad por motivos de negocios y, aprovechando su estadía, quiso asistir al partido de fútbol entre Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga, en compañía de un amigo y su esposa. Al llegar a la entrada del estadio Metropolitano fue atacado sin razón alguna por integrantes de la llamada barra brava del Junior”, contó la madre.