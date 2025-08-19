Empresario fue atacado con 10 puñaladas en medio de riña entre hinchas del Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga

“Mi hijo mayor se encontraba en la ciudad por motivos de negocios y, aprovechando su estadía, quiso asistir al partido de fútbol entre Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga, en compañía de un amigo y su esposa. Al llegar a la entrada del estadio Metropolitano fue atacado sin razón alguna por integrantes de la llamada barra brava del Junior”, contó la madre.

Así lo denunció Linda Marisol Rojas Aguilar, madre del hombre de 30 años, quien afirmó que su hijo se encuentra en estado crítico tras la agresión sufrida este lunes 18 de agosto.

Lo que debía ser una noche de alegría y fútbol terminó convertido en una dolorosa pesadilla para Jonathan Daniel Castellanos Rojas, un empresario bumangués quien viajó a Barranquilla por negocios y decidió aprovechar su estadía para ir al estadio a apoyar al Atlético Bucaramanga en su compromiso como visitante frente al Junior.

Sin razón alguna, a Castellanos Rojas le propinaron 10 puñaladas y múltiples golpes que lo dejaron gravemente herido. La agresión se detuvo solo con la llegada de la Policía, que acudió a auxiliarlo.

En medio del brutal ataque también fue víctima de robo, pues le quitaron sus pertenencias mientras luchaba por su vida.

Jonathan Daniel se encuentra hospitalizado en la Clínica Murillo, en Barranquilla, luchando por sobrevivir.

“Exijo que las autoridades identifiquen, capturen y castiguen a los responsables, y que se tomen medidas urgentes. Mi familia y yo pedimos justicia, no más violencia en el fútbol. Solicito que la Policía Nacional y los entes competentes se hagan presentes y nos acompañen, garantizando la seguridad de mi hijo y de mi familia”, concluyó la mujer.

Según sus familiares, el empresario no tiene ningún tipo de vínculo con las barras bravas del Atlético Bucaramanga ni buscaba problemas con la hinchada rival, tan solo quería disfrutar del evento deportivo.

De hecho, es director de una empresa de autopartes en Bucaramanga y su viaje a Barranquilla tenía fines exclusivamente de negocios.

El ataque contra Jonathan se produjo en medio de una noche caótica en el estadio Metropolitano, donde la violencia entre aficionados dejó un saldo de al menos diez heridos durante los disturbios.

Aunque las autoridades habían prohibido el ingreso de la barra visitante, varios seguidores del Bucaramanga lograron colarse en las tribunas, lo que desató la furia de la hinchada rojiblanca y provocó algunos enfrentamientos que, por fortuna, fueron controlados.

El partido terminó con el Atlético Junior como ganador con 2-1 frente al Atlético Bucaramanga, manteniéndose como líder invicto de la Liga BetPlay 2025-II.

