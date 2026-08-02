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¡Ojo conductores! Mañana cambia el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá: así quedó

Desde este lunes 3 de agosto comienza la fase pedagógica del nuevo pico y placa para carros, motos y taxis en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá. Las multas empezarán a imponerse una semana después.

  • Así quedó la rotación de pico y placa en Medellín para el segundo semestre de 2026. Foto: Manuel Saldarriaga.
    Así quedó la rotación de pico y placa en Medellín para el segundo semestre de 2026. Foto: Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
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hace 2 horas
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A partir de este lunes 3 de agosto entra en vigencia la nueva rotación del pico y placa en Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá, medida que estará vigente durante el segundo semestre de 2026.

Durante los primeros cuatro días, entre el 3 y el 6 de agosto, la aplicación será pedagógica, por lo que las autoridades de movilidad realizarán controles e informarán a los conductores sobre el cambio, pero no impondrán sanciones.

Sin embargo, las multas por incumplir la restricción comenzarán a aplicarse desde el lunes 10 de agosto.

Entérese: ¿Por qué las multas por pico y placa ya no se cobran en salarios mínimos? Le explicamos

¿Cómo quedó la nueva rotación de pico y placa para carros y motos?

Para vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos, la restricción será:

- Lunes: 5 y 8

-Martes: 1 y 4

-Miércoles: 0 y 2

-Jueves: 3 y 6

-Viernes: 7 y 9

La medida continuará aplicándose de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., de manera continua. En los carros se tendrá en cuenta el último dígito de la placa y en las motocicletas el primero.

InfogrÃ¡fico
¡Ojo conductores! Mañana cambia el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá: así quedó

¿Cómo funcionará para los taxis?

Los taxis también comenzarán con una fase pedagógica entre el 3 y el 6 de agosto. Desde el 10 de agosto, quienes incumplan la medida se expondrán a una multa de $633.111, equivalente a 52,29 Unidades de Valor Básico (UVB).

Para este servicio público se mantendrá el esquema de rotación por un último dígito de la placa cada dos semanas, con restricción entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.. El calendario estará vigente hasta enero de 2027.

Las primeras restricciones serán:

• Placas terminadas en 0: 13 y 27 de agosto; 11 y 25 de septiembre; 5 y 26 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 9 y 23 de diciembre; y 7 y 21 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 1: 2 de agosto; 4 y 18 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 11 y 25 de noviembre; 10 y 24 de diciembre; y 8 y 22 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 2: 13 y 24 de agosto; 8 y 22 de septiembre; 7 y 21 de octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 18 de diciembre; y 18 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 3: 4 y 18 de agosto; 1 y 15 de septiembre; 15 y 29 de octubre; 13 y 27 de noviembre; 7 y 21 de diciembre; y 5 y 19 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 4: 12 y 26 de agosto; 6 y 30 de septiembre; 9 y 23 de octubre; 9 y 30 de noviembre; 22 de diciembre; y 6 y 20 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 5: 6 y 20 de agosto; 10 y 24 de septiembre; 2 y 19 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1 y 16 de diciembre; y 14 y 28 de enero de 2027.

Placas terminadas en 6: 14 y 28 de agosto; 3 y 18 de septiembre; 6 y 20 de octubre; 4 y 18 de noviembre; 2 y 17 de diciembre; y 15 y 29 de enero de 2027.

Placas terminadas en 7: 10 y 31 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 12 y 26 de noviembre; 31 de diciembre; y 4 y 25 de enero de 2027.

Placas terminadas en 8: 11 y 25 de agosto; 15 y 29 de septiembre; 8 y 22 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 14 y 28 de diciembre; y 12 y 26 de enero de 2027.

Placas terminadas en 9: 5 y 19 de agosto; 2 y 17 de septiembre; 1 y 30 de octubre; 23 de noviembre; 15 y 29 de diciembre; y 13 y 27 de enero de 2027.

La rotación continúa cada dos semanas, según el calendario publicado por la Secretaría de Movilidad de Medellín.

¿De cuánto es la multa?

Aunque la primera semana será pedagógica, quienes incumplan el pico y placa desde el 10 de agosto deberán pagar una multa de $633.111, correspondiente a 52,29 UVB, además de la inmovilización del vehículo cuando haya lugar.

¿Dónde no aplica?

En Medellín, la restricción seguirá sin regir en el Sistema Vial del Río (autopista Sur y avenida Regional), la vía Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná y las vías de los cinco corregimientos.

También permanecen libres de la medida la autopista Sur en Itagüí, la avenida Regional en Envigado y Sabaneta, y la variante a Caldas entre Sabaneta, La Estrella y Caldas.

La excepción continúa siendo Bello, donde el pico y placa sí aplica sobre la autopista Norte y la avenida Regional entre la estación Niquía y la autopista Medellín-Bogotá para mitigar la congestión en ese sector.

Vehículos exentos

La medida no aplica para vehículos eléctricos, híbridos ni para aquellos impulsados por gas natural vehicular que tengan vigente el registro ante cualquiera de las secretarías de Movilidad del Valle de Aburrá. También mantienen la exención algunos vehículos de organismos de socorro, medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones que cuenten con los permisos correspondientes.

Lea más: Atención taxistas: así quedó la rotación del pico y placa en Medellín para los amarillos

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo empieza la nueva rotación del pico y placa en el Valle de Aburrá?
La nueva rotación entra en vigencia este lunes 3 de agosto de 2026. Entre el 3 y el 6 de agosto se adelantará la fase pedagógica (sin multas), y las sanciones económicas comenzarán a aplicarse formalmente desde el lunes 10 de agosto.
¿Cuál es el horario de restricción para vehículos particulares y motos?
Rige de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. de manera continua. En los carros particulares se aplica según el último dígito de la placa, mientras que en las motocicletas de dos y cuatro tiempos se tiene en cuenta el primer dígito.
¿De cuánto es la multa por incumplir el pico y placa en 2026?
A partir del 10 de agosto, la sanción económica es de $633.111 pesos (equivalente a 52,29 Unidades de Valor Básico - UVB), además de la posible inmovilización del vehículo.
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