¡Ojo conductores! Mañana cambia el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá: así quedó

A partir de este lunes 3 de agosto entra en vigencia la nueva rotación del pico y placa en Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá, medida que estará vigente durante el segundo semestre de 2026.
Durante los primeros cuatro días, entre el 3 y el 6 de agosto, la aplicación será pedagógica, por lo que las autoridades de movilidad realizarán controles e informarán a los conductores sobre el cambio, pero no impondrán sanciones.
Sin embargo, las multas por incumplir la restricción comenzarán a aplicarse desde el lunes 10 de agosto.
Entérese: ¿Por qué las multas por pico y placa ya no se cobran en salarios mínimos? Le explicamos