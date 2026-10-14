¿Por qué dejó Santiago Trespalacios la defensa de Miguel Quintero? Las versiones detrás de la ruptura

El anuncio de que el abogado Santiago Trespalacios no representará más a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, ha suscitado interrogantes en los círculos políticos y del derecho.
El primero que todavía no se resuelve es quién asumirá ahora esta defensa, toda vez que Quintero tendrá que enfrentar una audiencia el viernes de la próxima semana, 23 de octubre, donde se definiría en segunda instancia si continúa en casa por cárcel o le imponen una medida cautelar más fuerte mientras se resuelve su situación jurídica en torno al escándalo de presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
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Vale recordar que Miguel fue imputado junto con Álvaro Villada, ex subdirector administrativo del AMVA; Vanesa Álvarez, ex asesora jurídica de la misma entidad, y el particular Sebastián Ortega por supuestamente haber participado en una contratación espuria por $17.656 millones en la cual habrían cobrado coimas por $2.481 millones.