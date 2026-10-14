Reapareció Verónica Alcocer tras denuncias de Ferrer; confirmó que viajó a Venezuela y pidió información a Fiscalía sobre el caso

Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, solicitó información a la Fiscalía General de la Nación sobre las actuaciones relacionadas con las denuncias de su exasesora Eva Ferrer, quien en una entrevista publicada por la revista Semana el 9 de octubre la señaló de presuntos hechos ilícitos, entre ellos el supuesto transporte de dinero y drogas. A través de un derecho de petición dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y al vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, Alcocer pidió detalles sobre las investigaciones anunciadas públicamente y reiteró su disposición a colaborar con la justicia.

En el documento, la ex primera dama cuestionó las afirmaciones de Ferrer por considerar que buscan relacionarla con hechos supuestamente ocurridos en Venezuela a partir de información recibida de terceras personas y no de conocimiento directo. También negó haber participado en las conductas que le atribuyen y explicó que los desplazamientos que realizó a ese país ocurrieron durante su periodo como primera dama, en el marco de actividades oficiales. “Ante las informaciones divulgadas recientemente, he acudido nuevamente a la Fiscalía General de la Nación para reiterar mi disposición de colaborar con la justicia y solicitar detalle sobre las actuaciones anunciadas públicamente”, escribió Alcocer en su comunicación.

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Alcocer explicó cuándo viajó a Venezuela y negó otros desplazamientos

En el derecho de petición, Alcocer se refirió a los viajes que realizó a Venezuela durante el gobierno de Gustavo Petro. Según su versión, el primero ocurrió el 31 de enero de 2023, como parte de una delegación oficial, y el segundo el 18 de noviembre del mismo año, cuando viajó en compañía del entonces presidente. “No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal. Ambas visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, tanto divulgado tanto en Colombia como en Venezuela”, expresó Alcocer. La ex primera dama también rechazó directamente los señalamientos en su contra. “Jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme”, afirmó. Las acusaciones de Ferrer incluyen presuntos movimientos de dinero entre Colombia y Venezuela, tráfico de drogas y armas, así como posibles irregularidades relacionadas con el uso de una aeronave oficial. De acuerdo con lo publicado por Semana, la exasesora aseguró que en un viaje de enero de 2023 se habrían transportado 2,5 millones de dólares hacia Colombia en el avión oficial de la primera dama. También afirmó que existirían fotografías de Alcocer descendiendo de la aeronave con maletas que, según su versión, contendrían droga. Estos señalamientos están pendientes de verificación por parte de las autoridades y no constituyen, por sí mismos, hechos probados.

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¿Por qué Alcocer volvió a acudir a la Fiscalía?

En su comunicación, la ex primera dama explicó que ya había acudido a la entidad en agosto, después de que se divulgaran unos audios con declaraciones de Ferrer sobre presuntas irregularidades en la contratación, tráfico de influencias y la supuesta ubicación de personas cercanas en entidades públicas. Según las manifestaciones atribuidas a Ferrer, los audios habrían sido obtenidos y difundidos sin su consentimiento. Alcocer señaló que, tras esa primera publicación, manifestó su disposición a colaborar con la justicia y que su abogado, Ricardo Gaviria Ramírez, consultó si existían investigaciones penales en su contra. Según relató, la respuesta inicial indicó que no había registros de investigaciones. Sin embargo, aproximadamente un mes después, la Fiscalía amplió la información y comunicó la existencia de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en la que Gaviria figura formalmente como su defensor.

“Esta no es la primera oportunidad en que acudo a la Fiscalía General de la Nación por manifestaciones de la misma persona. En agosto pasado, con ocasión de unos audios que, según ella misma, fueron obtenidos y divulgados sin su consentimiento, dirigí una comunicación a la señora Fiscal General manifestando mi disposición para colaborar con la justicia. Posteriormente, mi defensor de confianza, Ricardo Gaviria Ramírez, consultó sobre la existencia de investigaciones penales y recibió inicialmente una respuesta en la que se informó que no existían registros de investigaciones en mi contra. Aproximadamente un mes después, la Fiscalía complementó esa información comunicándonos la existencia de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en la cual se encuentra formalmente constituido como mi defensor. Desde entonces, hemos mantenido nuestra disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades. Entendemos que dicha actuación es distinta de la que ahora se anuncia públicamente”. Alcocer indicó que el nuevo derecho de petición responde a las declaraciones recientes de Ferrer y a la información sobre una investigación que, según lo divulgado públicamente, habría sido ordenada por el despacho del vicefiscal general. En el documento, pidió detalles sobre las actuaciones y reiteró su interés en que se esclarezcan los hechos.

Fiscalía revisará las nuevas declaraciones de Eva Ferrer

EL COLOMBIANO conoció que la Fiscalía General de la Nación ya tenía abierta una indagación por las declaraciones anteriores de Ferrer, divulgadas mediante audios por la revista Semana el 1 de agosto. Una fuente le confirmó a este diario que las nuevas afirmaciones contra Alcocer serán revisadas inicialmente dentro de esa misma actuación judicial. En el marco de este proceso, Ferrer ha sido citada en varias ocasiones para entregar su versión de los hechos, pero no ha comparecido a dos diligencias programadas previamente. La primera citación estaba prevista inicialmente para el 19 de agosto, pero fue reprogramada para el 27 de agosto a las 10:00 a. m. La exasesora tampoco asistió a esa diligencia. Posteriormente, fue convocada para el 29 de septiembre, fecha en la que tampoco compareció.

La Fiscalía programó una nueva citación para este miércoles 14 de octubre a las 9:30 a. m. Según la información conocida por este diario, la entidad mantiene contacto con el abogado de Ferrer. La indagación busca establecer las circunstancias relacionadas con las afirmaciones de la exasesora. La existencia de esta actuación judicial no implica que los señalamientos contra Alcocer estén probados.

Procuraduría citó a Eva Ferrer y a cinco personas más

La Procuraduría General de la Nación también adelanta actuaciones para esclarecer los presuntos hechos de corrupción mencionados en las publicaciones de Semana. La entidad citó a seis personas para que rindan declaración bajo juramento y ordenó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales practicar las pruebas necesarias para establecer lo ocurrido. Además de Eva Ferrer, fueron citados: Carmen Caballero, expresidenta de ProColombia. Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Guillermo Reyes, exministro de Transporte. Ingrid Carolina Plata Navas, contratista del Gobierno. Según la Procuraduría, las diligencias hacen parte de una investigación que ya se había iniciado a partir de otras publicaciones de la misma revista sobre presuntas irregularidades en las que estarían involucrados servidores públicos. Por su parte, Ferrer también deberá responder a requerimientos de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. Las actuaciones de ambas entidades buscan establecer si hubo irregularidades en los hechos denunciados. Mientras avanzan las diligencias, las afirmaciones contra Alcocer y las demás personas mencionadas deberán ser verificadas por las autoridades. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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