Desobediencia en los partidos para las elecciones presidenciales, ¿hay doble militancia?

A pocas semanas de la primera vuelta presidencial, la mayoría de los partidos políticos ya tienen cantados los candidatos a los que van a apoyar. Liberales, conservadores y La U van con Paloma Valencia, mientras los Verdes decidieron apoyar a Iván Cepeda en medio de una polémica en la que algunos de sus militantes han reclamado que no les hayan dejado irse con otros como Claudia López o Sergio Fajardo.
Ante esto, el senador verde Ariel Ávila dijo que quienes apoyaran a otros candidatos podían incurrir en doble militancia, que se define como la prohibición de pertenecer o apoyar al mismo tiempo a más de un partido político o movimiento con personería jurídica.
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