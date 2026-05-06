Desobediencia en los partidos para las elecciones presidenciales, ¿hay doble militancia?

A pocas semanas de la primera vuelta presidencial, la mayoría de los partidos políticos ya tienen cantados los candidatos a los que van a apoyar. Liberales, conservadores y La U van con Paloma Valencia, mientras los Verdes decidieron apoyar a Iván Cepeda en medio de una polémica en la que algunos de sus militantes han reclamado que no les hayan dejado irse con otros como Claudia López o Sergio Fajardo. Ante esto, el senador verde Ariel Ávila dijo que quienes apoyaran a otros candidatos podían incurrir en doble militancia, que se define como la prohibición de pertenecer o apoyar al mismo tiempo a más de un partido político o movimiento con personería jurídica. Lea también: Paloma pone a “debatir” a Cepeda con estrategia en redes: “¿le va a seguir dando la espalda a los colombianos?”

¿Doble militancia o indisciplina? Hablan expertos

Para entender las consecuencias políticas de estas rupturas internas, así como el alcance real y los matices de estas sanciones, EL COLOMBIANO consultó a Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, y a Ximena Echavarría, abogada experta en derecho electoral. Para Portela, una claridad inicial es que las posibles sanciones no le quitarían la curul a los congresistas, actuales o electos para el próximo periodo, que ya tengan su credencial para ocuparla, y las sanciones se limitan a procesos internos de acuerdo con los estatutos de cada partido: “La sanción no pone en riesgo la credencial, eso ya es del manejo interno de los partidos. No se va a producir una nulidad porque el militante acompañe a un candidato distinto al que decidió el partido. Lo único que puede ocurrir es una investigación interna”.

Además, el experto dijo que “el partido tiene la potestad de establecerles esas directrices a sus militantes, simpatizantes y representantes. Ahora, cada caso es puntual, de acuerdo a los estatutos”.

El costo político de sancionar la “rebelión” interna

En cuanto a las consecuencias políticas que puede tener una sanción de este tipo, Portela afirmó que, aunque se incumplan los estatutos, puede haber casos en los que el partido no sancione o presione para evitar crisis internas y la pérdida de votos en el futuro: “Sancionar o no es una decisión en la que se tiene en cuenta mantener la cohesión con sus simpatizantes. El año entrante vienen las elecciones locales, que se pueden ver afectadas con ese tipo de decisiones”. Lea también: Esto dijo Iván Cepeda sobre el nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud Y agregó: “quién sabe si a un partido le conviene esa intimidación de concejales, ediles, diputados o congresistas que, al fin y al cabo, no van a enfrentar sanciones externas. Pero esa ruptura puede tener consecuencias nocivas para el partido, fracturando el electorado y haciendo que tome otro rumbo”.

¿Hay doble militancia?

Con respecto a la doble militancia, Portela dijo que “en principio no hay doble militancia, pero hay que mirar el peso de la decisión frente a los estatutos, teniendo en cuenta que sea de mesa directiva, sino de asamblea. Y la doble militancia la pueden juzgar a nivel interno, pero debe ser algo muy puntual, no es solo la manifestación de no ir con un candidato”. Por su parte, la abogada Ximena Echavarría se refirió puntualmente a los casos de la Alianza Verde y el Partido Liberal. En el primero, se reitera que hay militantes que se niegan a apoyar a Iván Cepeda, mientras en el segundo hay quienes se quieren ir con el senador del Pacto Histórico a pesar de que el partido cantó su apoyo para Paloma Valencia: “No creo que haya doble militancia, porque los candidatos presidenciales no tienen el aval, por ejemplo, en el caso de los verdes o los liberales. Puede haber sanciones estatutarias, internas, por no seguir las directrices del Partido”, concluyó Echavarría.

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