Secretaria de Salud de Antioquia dice que Alcaldía de Medellín no ha radicado proyecto para construir Hospital del Norte La funcionaria aclaró la situación luego de que un funcionario del mandatario dijera que no han podido proceder con las obras de dicho hospital porque la Gobernación de Antioquia no les ha dado aval técnico.

La secretaria de Salud de Antioquia Ligia Amparo Torres aclaró que no hay proyecto radicado en su dependencia sobre el Hospital del Norte, como lo dijo el alcalde Daniel Quintero. FOTOS