Así es el “Bluetoothing”, la peligrosa práctica de inyectarse sangre ajena que podría aumentar diagnósticos de VIH

El fenómeno del “bluetoothing” ha generado una alerta de salud pública a nivel mundial debido a que esta práctica para la aplicación de drogas intravenosas ha aumentado los riesgos de propagación del VIH/Sida. En varias regiones del mundo ya hay epidemias de este virus.
También conocida como hotspotting, flashblood o flashblooding, esta práctica consiste en que una persona se inyecta una droga como metanfetamina, heroína u otros opioides, y antes o inmediatamente después del pinchazo, extrae una dosis de su propia sangre dentro de la jeringa para inyectársela directamente a otra persona o compartirla en grupo.