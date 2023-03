¿Está sin trabajo? Así puede postularse al subsidio de desempleo de Comfama

La caja de compensación Comfama tiene abiertas las inscripciones para postularse al subsidio de desempleo con el que la entidad acompaña con apoyo económico, capacitaciones y búsqueda de empleo a las personas que se quedaron sin trabajo.

Este programa busca aportar a las personas que engrosan la lista de desempleo en el país, que al cierre de 2022 se ubicó en un 11,2%, es decir, 2,6 millones de personas sin trabajo.

“En Comfama consideramos que la herramienta más potente para el progreso es el trabajo, por eso, en una condición de desempleo, lo que buscamos es acompañar a las familias integralmente para disminuir la presión emocional que genera una condición de desempleo. Ese acompañamiento se da mediante la formación con estudios para generar más conexiones laborales y, por supuesto, ayudarlos a encontrar otras oportunidades para conectarse con un empleo y así ayudar a la construcción de sueños”, expresó Juan Camilo Villegas, responsable de Subsidios.

Las inscripciones serán por tiempo limitado y se darán los cupos dependiendo de la cantidad de solicitudes, por lo cual la convocatoria puede cerrar en cualquier momento, pues también se debe tener en cuenta la disponibilidad de recursos del fondo de subsidios.

¿Cuáles son los beneficios del subsidio?

Este subsidio de desempleo tiene cuatro beneficios principales. El primero es una mentoría de talento con la cual, de forma individual, se validan cuáles son las potencialidades y los puntos para mejorar de los beneficiarios. El segundo está relacionado con la formación, por lo cual se ofrece un portafolio amplio de oportunidades para que se capaciten.

El tercer punto tiene que ver con una ruta de empleabilidad por medio de la cual se busca conectar a las personas beneficiarias con las oportunidades de las empresas que se ajusten a sus perfiles. El cuarto beneficio es el apoyo económico para cubrir a la familia durante seis meses, haciendo el pago de salud y pensión. “Entonces, se cotiza sobre un salario mínimo este pago. De igual forma, si la persona tenía un salario inferior a los cuatro salarios mínimos, al momento del retiro laboral, obtiene un beneficio de 1.5 salarios mínimos, es decir, $1.740.000 dividida en cuatro cuotas”, explicaron desde Comfama.

Además, las personas tendrán el pago de aportes a salud y pensiones sobre un salario mínimo durante máximo seis meses. Este lo realiza Comfama directamente a las entidades donde te encuentres afiliado(a).

¿Cuáles son los documentos para postularse?

Si usted se quiere postular a este beneficio debe presentar el certificado de inscripción al Servicio Público de Empleo de Comfama (la hoja de vida debe estar diligenciada por completo); certificado de terminación del contrato de trabajo, si el postulante era trabajador dependiente; certificado de terminación del contrato de prestación de servicios o acta de liquidación de este, si la persona era independiente o contratista; certificado o constancia de cesación de ingresos, si era trabajador independiente con cuenta propia.

Las postulaciones solo deben hacerse a través del formulario virtual, que puede encontrarse en https://www.comfama.com/subsidio/mecanismo-proteccion-cesante.

Cualquier duda será resuelta en la línea 360 70 80 opción 1-5-3 para los valles de Aburrá y San Nicolás, o el 01 8000 415 455, desde teléfono fijo o celular.

“En febrero comencé a recibir este subsidio y he tenido la oportunidad de estar en mentorías y con psicólogos de Comfama. En estos espacios me han ido explicando cosas esenciales para conseguir ese nuevo empleo. Todo esto me ha ayudado a sentirme más segura y a recobrar mi confianza. Siempre pensé que esto sería muy difícil y que no me tocaría a mí, pero fue una gran sorpresa saber que es sencillo y que la gran mayoría de desempleados podemos acceder”, dijo Juliana Londoño Zapata, quien en noviembre de 2022 se quedó sin empleo y ahora recibe el Subsidio al Desempleo de Comfama.