Video | Polémica por taxista que habría intimidado con cuchillo a motociclista y rayado su moto en Medellín

Una vez más, la intolerancia fue la protagonista en las vías de Medellín. Así se dio a conocer en un video que se hizo viral en redes sociales, que involucra a un taxista y al conductor de una motocicleta.

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De acuerdo con el hombre que venía como parrillero en la moto de la mujer, es que el conductor del taxi los tumbó del vehículo porque se les atravesó en su trayecto. Si bien esa parte no sale en el video, la chica señaló que tras hacerle el reclamo a dicho sujeto, este la intimidó con un cuchillo, y a pesar de que no los agredió físicamente, sí utilizó el puñal para dañar su moto.

El hecho, que tuvo lugar a la altura del puente peatonal del centro comercial San Diego, generó una gran congestión vehicular; incluso se puede observar cómo los buses permanecen detenidos a raíz del altercado.