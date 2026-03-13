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Video | Polémica por taxista que habría intimidado con cuchillo a motociclista y rayado su moto en Medellín

El hecho generó un fuerte rechazo en redes sociales, donde se pide a las autoridades investigar al conductor.

  • El taxista involucrado en el hecho de intolerancia a la altura del centro comercial San Diego, en Medellín. FOTOS Denuncias Antioquia.
    El taxista involucrado en el hecho de intolerancia a la altura del centro comercial San Diego, en Medellín. FOTOS Denuncias Antioquia.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una vez más, la intolerancia fue la protagonista en las vías de Medellín. Así se dio a conocer en un video que se hizo viral en redes sociales, que involucra a un taxista y al conductor de una motocicleta.

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De acuerdo con el hombre que venía como parrillero en la moto de la mujer, es que el conductor del taxi los tumbó del vehículo porque se les atravesó en su trayecto. Si bien esa parte no sale en el video, la chica señaló que tras hacerle el reclamo a dicho sujeto, este la intimidó con un cuchillo, y a pesar de que no los agredió físicamente, sí utilizó el puñal para dañar su moto.

El hecho, que tuvo lugar a la altura del puente peatonal del centro comercial San Diego, generó una gran congestión vehicular; incluso se puede observar cómo los buses permanecen detenidos a raíz del altercado.

La motociclista, por su parte, le dice al taxista: “Caso tal el seguro te paga los daños, ¿pero por qué me dañás la moto así?”, mientras que él le responde: “¿Usted me va a pagar el día, usted me va a pagar el día; vaya, ponga la queja, o si no, píntela como quiera”, todo esto en medio del ruido de las bocinas de los otros vehículos.

Luego, el taxista se da a la huida por toda la avenida El Poblado, pero la mujer y otros motociclistas, quienes al parecer vieron la situación y optaron por ayudarla, salen detrás de él pitando a todo dar. A la mujer se le escucha decir: “Es que no tengo cómo llamar a la Policía”; mientras continúan con la persecución. Después se detiene la grabación.

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Los comentarios en redes sociales rechazando lo sucedido no dieron espera, en los que se responsabiliza al taxista por su obrar y mal comportamiento.

“Por esos pocos es que todo el gremio queda mal, y después se quejan porque la gente busca otras opciones”; “Ya es hora de poner controles a las empresas de servicio público respecto a los conductores que adquieren el cupo, ¿hay que esperar a que la puñalada se la pegue a otra persona?”; “Qué miedo montarse ahí, prefiero plataformas”; “No me extraña, es taxista”, fueron solo algunos de los comentarios de los indignados internautas.

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