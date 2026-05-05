Golpe a la trata de personas en el Valle de Aburrá: en 10 allanamientos incautaron armas y drogas

Lugares dedicados al estriptis y donde se ofrecían servicios sexuales estuvieron entre los diez sitios allanados dentro de una operación contra una organización dedicada a la trata de personas y el tráfico de estupefacientes en el Valle de Aburrá.

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Las investigaciones previas establecieron que los inmuebles allanados eran puntos para la explotación de personas, el almacenamiento de drogas y el acopio de información criminal.

El operativo fue coordinado entre la Policía, la Fiscalía y el Ejército, e igualmente contó con la presencia de funcionarios de la Alcaldía de Medellín, en sectores como El Poblado, Laureles y Belén.

Dentro del mismo fue capturado un hombre que tenía orden judicial de captura por el delito de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego, pero también las autoridades se incautaron de elementos que la red utilizaba para su operación logística y financiera.

Entre otros, había dos armas de fuego, dos armas traumáticas, 79,2 gramos de marihuana, 2,8 gramos de anfetaminas y 0,8 gramos de clorhidrato de cocaína.

Igualmente fueron decomisados 154 celulares, 10 computadores portátiles, cuatro tabletas, siete memorias micro SD, 5 DVR y documentos como pasaportes y registros contables. Ello evidencia una estructura organizada, con capacidades tecnológicas y operativas”, según indicó el secretario de Seguridad y Convivencia de la capital antioqueña, Manuel Villa.

De acuerdo con las declaraciones dadas por el secretario Villa, se evidenció que la organización combinaba la trata de personas con el tráfico de drogas.

Dos de los locales intervenidos fueron cerrados por diez días debido a que se encontró que no cumplían con algunos requisitos legales para su operación.

“Estos allanamientos son importantes porque permitieron incautar elementos claves que van a seguir haciendo parte de la información y de los cuales se podrá extraer información contundente, pertinente y útil”, dijo Villa.

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Igualmente, se anunció que se mantendrán los operativos para ubicar a otros posibles integrantes de esta estructura.

Una de las líneas de investigación trata de determinar la trazabilidad de las posibles víctimas y las conexiones de la organización con otras estructuras delictivas en el área metropolitana.

“Vamos a seguir avanzando con toda la capacidad institucional para desarticular estas redes”, puntualizó Villa Mejía.