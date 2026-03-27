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Alertan por riesgo de trata de personas en Medellín durante esta Semana Santa

La Semana Mayor suele ser una temporada en la que se disparan los casos de trata de menores y jóvenes. Este año, van 12 sobrevivientes a ese flagelo en Medellín.

  • En lo que va de este año, se han registrado 12 sobrevivientes a la trata de personas en Medellín. FOTO: Camilo Suárez
    En lo que va de este año, se han registrado 12 sobrevivientes a la trata de personas en Medellín. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Alcaldía de Medellín hizo un llamado a la ciudadanía para estar alerta y protegerse de la trata de personas en la temporada de Semana Santa.

La recomendación fue formulada en medio de un reciente balance entregado por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín, desde donde se señaló que tan solo en lo que va de este año, por lo menos 12 personas han sido rescatadas de ese flagelo y han sido acogidas en una ruta de atención dispuesta para esos casos.

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Según precisó el Distrito, las personas que han sido rescatadas provenían de países como Chile, Ucrania, Suiza, Holanda, México, España y hasta República Dominicana.

Carlos Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, señaló que durante esta temporada vacacional, el fenómeno tiende a incrementarse.

“En esta temporada vacacional muchos se aprovechan engañando a los niños y jóvenes, engañando a vecinos y amigos. Por eso, inmediatamente, si ves en riesgo a algún familiar o algún amigo, llama al 123 y nosotros como alcaldía activamos la ruta para acompañar esta situación”, apuntó el funcionario.

Según recomendó Ardila, el consejo para la ciudadanía es el de desconfiar de ofertas laborales inusitadas o de promesas que incluyan viajes y retribuciones poco realistas.

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Asimismo, el Distrito recomendó no compartir documentos personales con personas desconocidas y si se está aspirando a una propuesta de empleo, verificar la legalidad de los intermediarios que están ofreciendo dichas vacantes.

Tras haberse convertido en uno de los principales destinos turísticos del país, Medellín es una de las zonas en las que esta temporada de Semana Santa se espera una afluencia de turistas.

En muchos casos, dicho auge se traduce en la llegada de personas interesadas en explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes, lo que incrementa el riesgo para ellos de caer en este flagelo.

De igual forma, dicho aumento en los visitantes suele traducirse en un incremento en la necesidad de mano de obra para múltiples trabajos asociados a la hotelería, la gastronomía y el comercio, un escenario que es aprovechado por las estructuras dedicadas a la trata de personas para ofrecer empleos falsos u obligar a víctimas a trabajar jornadas extenuantes sin recibir un pago justo.

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Durante esta temporada, en el caso de los niños, también suelen dispararse fenómenos como la mendicidad forzada, en la que adultos instrumentalizan a menores de edad para pedir limosna durante los eventos religiosos.

En medio de este panorama, Arcila recordó que el Distrito tiene una línea de atención para atender cualquier denuncia con la mayor prioridad.

“En la Alcaldía seguiremos en Semana Santa atendiendo 24/7 en hechos vulnerables y en hechos de violaciones de derechos humanos. Puedes acudir inmediatamente a través del 123, especialmente en el tema de trata”, concluyó el funcionario.

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