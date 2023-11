Después fue el concejal Alfredo Ramos Maya, quien no cejó en su empeño a pesar de que Juan David Duque, ordenador del gasto de los fondos fijos, no se dignó a dar la cara en el Concejo ante el escándalo. Promovió el debate de moción de censura que se aplicó por primera vez en la historia en Medellín.

La abogada Gloria Jaramillo, conocida en redes como Tyche, fue la que destapó en agosto los escandalosos gastos de la ‘caja menor’. Habla de sus investigaciones y su carrera.

Usted fue la primera que reveló gastos de la ‘caja menor’ de la Alcaldía. ¿Qué papel jugaba Duque?

“Era el ordenador del gasto de lo que se llama el fondo fijo o caja menor del despacho del alcalde. En agosto publiqué una solicitud que había hecho la Contraloría y la respuesta que había dado la Secretaría de Hacienda de cómo se estaba gastando. Ahí lo que se veía era una serie de gastos suntuarios, compra de mercado, gastos excesivos, restaurantes de lujo, cortes de carne caros, incluso de licor”.

¿Cuál fue la diferencia con pasadas alcaldías?

“El tope se había subido en administraciones anteriores hasta el máximo que eran 20 salarios mínimos, pero esta administración amplió el tipo de conceptos en los que se podía gastar. Fuera de eso esta administración era de gastos muy individuales. Mientras que en otras administraciones incluso se podían usar para contratar un catering para una reunión y equis número de almuerzos; en esta eran gastos individuales, eran comida de una, dos o tres personas, comidas en fines de semana a altas horas de la noche. Recibían los viáticos y aparte de eso llegaban con el 100% de las facturas de viajes y se les reembolsaban, estaban teniendo una doble retribución. Había un abuso porque esos gastos son para compras urgentes, necesarias e imprescindibles. Hay gastos por $1.000 millones en el cuatrienio que nadie sabe quién los consumió”.

¿A qué se dedica Gloria?

“Soy abogada, especialista en comercial, tributario y negocio internacionales, me desempeño en la asesoría de empresas. Nunca he tenido vínculos con el sector público, fui contratista hace 15 años, no me gustó y tampoco me interesan cargos de elección popular. Tengo una maestría de gestión estratégica de la información y el conocimiento, lo que hace que tenga un plus en materia de investigación y de fuentes de información”.

¿Cómo empezó esta tarea?

“Siempre me ha gustado investigar, que nadie me siguiera en redes es otra cosa. En 2021 empiezo a ver ciertas cosas que no me cuadraban. Empecé por analizar el discurso, de quién era él (Quintero), el empresario de software. Empecé por revisar sus empresas, todas eran de cero facturación y ahí yo dije, cuál empresario ni que nada. Ahí es donde la historia empieza a no cuadrar. Luego empiezo con su círculo inmediato, sus secretarios, veo que cada uno tiene supuesta experiencia certificada por el mismo Quintero a través de sus empresas, entonces dije bueno, no sólo él es el fake, su grupo inmediato también. Ahí fue que dije que esa persona ha creado una narrativa para vender una historia y no está en capacidad de hacerlo”.

¿Cómo cruza eso con presunta corrupción en la Alcaldía?

“Después del tema de la narrativa, miré lo que empezó a pasar con Telemedellín y los medios fake que contrataban. Necesitaban una estructura y esa estructura era una realidad paralela que él tenía que crear porque lo que nosotros veíamos no era consistente con eso, esa realidad se creaba a través de unos medios, de redes sociales. Empiezo a jalar como ese hilito. Muchos de esos medios eran usados también como un vehículo para la subcontratación de las famosas bodegas. La dinámica cambió, en el año 2020 fue cuando se gestaron gran parte de los escándalos que han salido, pedían los porcentajes de frente, hay contrataciones directas, sale Buen Comienzo y Metroparques. Después de 2021 como que dicen bueno, tenemos que empezar a cuidarnos un poco y empiezan las triangulaciones a través de los contratos interadministrativos, hay un direccionamiento de la subcontratación”.

¿Cuál es su top de investigaciones en estos cuatro años?

“El tema de fondos fijos, sin ser una cuantía alta, fue indignante, creo que es algo que lo hace impactante y es una de las principales sobre todo porque es muy tangible para la gente poder identificar que mientras le estaban negando necesidades básicas, ellos estaban comiendo carne de $300.000. Diría que también todo el tema patrimonial, le he dedicado tiempo a armar la historia patrimonial, cómo ha tenido un incremento que se ha multiplicado año tras año, y ni siquiera corresponde con sus ingresos, lo mismo su esposa. Ese fue un gran escándalo de su núcleo familiar”.

¿Qué podemos esperar de usted en el próximo gobierno?

“Esto se vuelve un hábito y no sólo mío, cualquier persona que en verdad quiera la ciudad debe seguir dando a conocer este tipo de cosas sin importar quien esté. No es una persona, es la forma de administrar”.