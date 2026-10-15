Primer capturado por el asesinato en caso de hurto de Esteban Ramírez en Belén Rosales, Medellín

El detenido es Yohandri Eduardo Rodríguez Aular, de 21 años , y quien es conocido con el alias de Waoo. Su detención se produjo en la comuna 4 ( Aranjuez ) , de Medellín, luego de que encontraran las evidencias suficientes de su participación en este crimen.

Las autoridades capturaron al primer presunto responsable del asesinato del jefe de ventas de Coca-Cola, Esteban Ramírez Parra, en un intento de caso de hurto en el barrio Belén Rosales, de Medellín, el pasado 18 de septiembre. Se trata de la persona que estaría manejando la moto que interceptó el vehículo para cometer este robo, que acabó en homicidio.

Según la Fiscalía, “Rodríguez Aular, al parecer, condujo el automotor y lo estacionó en inmediaciones de un establecimiento, mientras su acompañante ubicó al jefe de compras, e identificó el momento en el que salió del lugar y tomó un vehículo particular en compañía de su hermana”.

Los hechos ocurrieron en la calle 30 con la carrera 70, en este barrio de la comuna 16 (Belén) sobre las 10:00 de la noche de ese viernes, cuando Ramírez Parra, de 37 años, abordó el carro de su hermana y dos hombres en una moto los interceptaron, simulando un accidente de tránsito.

En ese momento, el pasajero de la motocicleta se bajó del vehículo y con un arma de fuego les empezó a pedir sus pertenencias, como dinero, celulares y joyas. La víctima, al no entender las peticiones de los delincuentes, recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza que le provocó la muerte, un día después, en la Clínica Medellín Occidente.

“Rodríguez Aular presuntamente chocó de manera intencional la motocicleta contra el carro en el que se transportaban las víctimas para obligarlas a detenerse. Inmediatamente el parrillero intimidó con un arma de fuego a la mujer y le arrebató una cadena y un teléfono de gama alta, avaluados en siete millones de pesos”, señaló el reporte del ente acusador.

Entérese: Él era Esteban, el hombre al que asesinaron por robarle una cadena y dos celulares en Belén Rosales, Medellín

Al capturado, oriundo de Juan de la Cruz, Atlántico, se le imputaron cargos por los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de armas de fuego, a los cuales no se allanó ante el juez de control de garantías en las audiencias concentradas. Sin embargo, fue enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.