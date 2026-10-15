Hilary Swank anunció que espera su tercer hijo a los 52 años

La actriz de Million Dollar Baby y Posdata: Te amo dio a conocer que está embarazada por medio de una publicación en su cuenta de Instagram. “Mucha gente me ha preguntado cuál es mi próximo proyecto; este se lanza en diciembre”, escribió.
Swank, que tiene 1,6 millones de seguidores en esa red social, compartió un video en el que aparecen cuatro figuras fluorescentes bailando en la oscuridad, dos niños y dos adultos, una de ellas en embarazo.
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Además de mensajes de felicitación, en los comentarios, decenas de personas exaltan a Hilary por ser un ejemplo y una motivación para aquellas mujeres que han decidido convertirse en madres después de los 40 años, sobrepasando los prejuicios que existen alrededor de la edad y la gestación.
Swank, quien no reveló el sexo del bebé que estaría a pocas semanas de nacer, está casada con el empresario Philip Schneider con quien tiene dos hijos. La ganadora del Óscar se convirtió en madre en abril de 2023, a los 48 años, con el nacimiento de sus gemelos Ohm y Aya.