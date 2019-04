Así extraerán los viejos secretos de la Antártida

El proyecto comenzará en firme en junio y el próximo año un equipo que incluye 12 grupos de 10 países europeos establecerán un campamento en el Domo C de la Antártida oriental.

Uno de los proyectos, el europeo Beyond Epica perforará para extraer el hielo más viejo de la región, que tiene al menos 1,5 millones de años y debe contener información sobre el clima de entonces, cuando ya en el mundo caminaban algunos antecesores de los humanos.

En condiciones difíciles comenzarán las perforaciones, que no son cosa de una semana ni un mes: tardarán años en alcanzar el objetivo.

No se trata de un manuscrito ni de un fósil. Bajo el hielo de la Antártida yace parte de la historia del planeta, una que solo se ha contado por partes.

Las condiciones en el sitio son extremas. La temperatura regular es de -50° Celsius y puede descender a -80°, pero eso no espanta a los investigadores. Olaf Eisen, uno de los directores de la misión, glaciólogo del Instituto Alfred Wegener en Bremerhaven (Alemania) reiteró que “estamos ansiosos por descifrar la composición del clima y el tiempo en algún punto en el rango de hace 900.000 a 2 millones de años. Hasta ahora el núcleo de hielo que tenemos es de 800.000 años de antigüedad, no es lo suficientemente antiguo. Así que en el proyecto Oldest Ice el objetivo es descubrir un hielo de no menos de 1,5 millones de años”.

La expedición se cumplirá cerca a la estación de investigación italo-francesa Concordia, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, cerca al Polo Sur.

Las personas más cercanas están a unos 600 kilómetros, lo que hace de Concordia un sitio más aislado que la Estación Espacial Internacional.

Si se habían recuperado núcleos de hace 800.000 años, ¿qué información contenían? Ese trabajo se hizo hace más de diez años. El análisis reveló que en ese lapso hubo 8 ciclos glaciares, cada uno de los cuales duró 100.000 años, dice un informe en Nature.

Pero los sedimentos marinos sugieren que hace más de un millón de años, el clima oscilaba cada 40.000 años. No se sabe a qué se debió la variación y eso es lo que se trata de averiguar también.

Para Barbante, la perforación tardará cuatro años y comenzará con un tubo dentro de una cubierta en los 100 metros superiores de la plataforma. Con líquido se evitará que el hueco se cierre.

Los estudios previos, incluyendo mediciones con radar, sugieren que el hielo más antiguo no ha sido afectado por derretimiento ni un doblamiento de la estructura.