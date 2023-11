“Y creemos que aún queda mucho por descubrir allí”, comenta Fernando, que precisamente describió una especie nueva de frailejón, la E speletia restricta, colectada en el Páramo de Sonsón en 2016 durante una visita a ese sitio, pues aunque en un principio el biólogo pensó que se trataba de la misma especie que habita el Páramo de Belmira, luego de hacer un estudio detallado de su inflorescencia, su forma de crecimiento, sus hojas y demás, se dio cuenta de que era distinta y de que no se tenían registros de ella. “Uno como botánico descubre nuevos ejemplares, así, a través de las salidas de campo, pero también en los herbarios, que son espacios fundamentales para nosotros”. Aunque no solo para ellos.

En el caso de Ana María, ella se especializó en árboles nativos de la familia Fabaceae , a la que pertenecen las leguminosas, mientras que Yeison, en la familia Rutaceae , que es la familia de los cítricos “aunque los cítricos más comunes, las naranjas, los limones, las mandarinas, no son de este continente. Aquí hay especies muy diferentes, que no son comestibles, pero que sí tienen un potencial grandísimo, en especial en la industria medicinal y farmacéutica”, cuenta él mismo.

“Cuando uno encuentra una especie nueva tiene muchas preguntas, y esas preguntas no se resuelven solamente publicándola, lo que pasa con la publicación es que esa especie deja de ser invisible y su información empieza a estar disponible para que cualquiera que esté interesado en el mismo género o en la misma familia, pueda estudiarla, pueda resolver incluso las mismas preguntas que uno que la encontró no pudo responder por falta de tiempo o de recursos. Además, al no estar publicada no existe ni para el estado ni para la academia, para las comunidades generalmente sí, porque las han usado, pero al no ser reconocidas por el estado o por la academia, no son incluidas en los planes de conservación, y eso es fundamental para su permanencia dentro del territorio”, apunta Yeison.

En ese mismo sentido Fernando hace énfasis en que mantener y hacer una adecuada gestión de la diversidad es imprescindible para la sociedad, especialmente para un departamento como el de Antioquia, pues cuando no se sabe qué es lo que hay que preservar, no se toman medidas para hacerlo.

“Las plantas son fuente de alimento, son indispensables para la industria farmacéutica y alimentaria, son indispensables para la producción de materia prima, por medio de ellas, podemos saber cuál ha sido el impacto urbanístico en Medellín, o podemos saber cómo ha sido el efecto del cambio climático en esta zona, es decir, tienen muchos usos, ¿cómo no vamos a apuntarle a su preservación, a su aprovechamiento sostenible? A eso es lo que hay que apuntarle, y desde los herbarios lo estamos haciendo”, concluye el profesor.

Así es el proceso de herborización

La herborización hace referencia a ese proceso que se da cuando se extrae una planta de su hábitat para incluirla en la colección de un herbario. “En el HUA nuestro nosotros primero seleccionamos un área de exploración, sea un humedal, un páramo, un desierto. Luego lo visitamos y colectamos ejemplares de interés, tomamos notas de cada ejemplar, datos que consideremos importantes, y los prensamos en periódicos. Luego los fijamos con alcohol al 70% y los embalamos en bolsas plásticas de tal manera que puedan ser llevados a los espacios de la universidad. Ya estando aquí, en los espacios de la universidad, procedemos a secar el material fijado en alcohol, lo ponemos en un horno a unos 60 grados centígrados más o menos, durante 12 o 24 horas, ese tiempo depende de la consistencia de cada una de las muestras. Finalmente, cuando ya el material ha sido totalmente deshidratado, lo que hacemos es el proceso de identificación y etiquetado dentro del herbario, o sea, cada especie se adhiere a unas cartulinas de tamaño estándar, se enumera y se ubica en la colección de acuerdo con un sistema de clasificación de jerarquías taxonómicas”, explica el curador del HUA.