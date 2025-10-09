Nueva guía alimentaria en Colombia promueve la biodiversidad y la comida real

En Colombia, la comida siempre ha contado historias. Las cuentan las ollas negras en los patios, las hojas de plátano que envuelven saberes, las sopas espesas que se heredan sin receta. Pero, hasta ahora, ningún documento oficial del país había escuchado realmente esos relatos. Por eso, la nueva Guía de alimentación para la población colombiana basada en biodiversidad y alimentación real es distinta: no nace en un escritorio, sino en la tierra, en los fogones y en las voces de quienes cultivan, cocinan y comen con sentido.
La publicación, liderada por el ICBF y construida en alianza con la Universidad de Antioquia, es el resultado de un recorrido por 14 municipios de 13 territorialidades alimentarias. Allí, un equipo de más de 40 profesionales —entre ellos, docentes de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez y la Escuela de Nutrición y Dietética— recogió los saberes de 1370 personas: campesinos, madres comunitarias, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y víctimas del conflicto armado. Escucharlos fue el punto de partida. De esas conversaciones emergieron preguntas esenciales: ¿Qué es “bueno para comer” en cada territorio? ¿Qué relación hay entre el plato y la semilla, entre el cuerpo y el agua?
La guía plantea una transformación profunda: dejar de pensar la alimentación como la suma de nutrientes o calorías y entenderla como un fenómeno ecosistémico, pues comer bien no es solo cuestión de salud física, es también un acto cultural, espiritual y político. Por eso, la guía habla de soberanía alimentaria, de biodiversidad, de autoctonía y de comensalidad; recupera más de 1400 preparaciones tradicionales y propone una nueva mirada sobre lo que significa alimentarse de forma real, sin imponer reglas únicas, al contrario, celebra la diversidad culinaria de Colombia y propone caminos para que las políticas públicas, los programas escolares y los mercados locales se articulen con las prácticas vivas de las comunidades. Es, en palabras de sus creadores, “una guía para el buen vivir”.
En EL COLOMBIANO hablamos con Gustavo Cediel —uno de los investigadores que participó en su construcción— sobre cómo se pensó la guía, qué hallazgos se encontraron en el camino y por qué hablar de alimentación real es, en la misma medida, hablar de territorio, de futuro y de memoria.