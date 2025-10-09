Nueva guía alimentaria en Colombia promueve la biodiversidad y la comida real

¿Cómo traduce la guía el concepto de alimentación real y en qué se diferencia de las guías tradicionales centradas solo en nutrientes?

“La historia de las guías alimentarias en Colombia muestra una evolución conceptual. La primera, publicada en 1969, se enfocaba exclusivamente en cumplir requerimientos nutricionales, con un lenguaje técnico centrado en nutrientes. A finales de los años 90, influenciada por recomendaciones internacionales, el país comenzó a hablar de alimentos, no de nutrientes, en sus guías poblacionales. Esa transformación continuó en 2015, con un énfasis en los hábitos alimentarios. La nueva guía va más allá: define la alimentación real como aquella basada en alimentos e ingredientes culinarios provenientes directamente de la naturaleza. Son los que han permitido la evolución antropológica del ser humano, tanto biológica como social y culturalmente, y se expresan en los universos culinarios propios de cada territorialidad del país. La guía identifica cerca de 1.400 preparaciones tradicionales que surgieron por ensayo y error a lo largo de generaciones.

En cada encuentro, las voces de las comunidades tejieron una nueva forma de entender la alimentación: desde la semilla hasta el plato. }FOTO cortesía UdeA

Técnicamente, esta alimentación se alinea con el grupo 1 de la clasificación NOVA: alimentos naturales o mínimamente procesados, combinados moderadamente con ingredientes culinarios o procesados usados como soporte. En ningún caso incluye productos comestibles ultraprocesados. La alimentación real es, así, una propuesta integral y ecosistémica, anclada en los territorios y coherente con los tiempos actuales”.

¿Qué hallazgos concretos hicieron sobre la relación entre biodiversidad y soberanía alimentaria durante el trabajo de campo?

“La guía se construyó con las comunidades y desde sus territorialidades. En cada lugar, los saberes alimentarios locales revelaron una conexión profunda entre ecosistemas, prácticas agroalimentarias y expresiones culinarias. Esa diversidad no es solo biológica: es también social y cultural. Le puede interesar: La Universidad de Antioquia es un santuario alado Al sistematizar las visiones recogidas en el diálogo de saberes, se evidenció que la soberanía alimentaria está viva en los territorios. Cada comunidad se relaciona de forma singular con su entorno: lo cultiva, lo conserva y lo transforma a través de prácticas que reflejan identidad y autonomía. Lo alimentario no es una imposición externa; es una construcción colectiva que nace del paisaje, las semillas, el agua y la memoria. Así, la biodiversidad se traduce en diversidad agroalimentaria, culinaria y de saberes. Y eso, en esencia, es soberanía”.

¿De qué manera las comunidades incidieron en el contenido final de la guía y corrigieron o ampliaron criterios técnicos previos?

“La guía fue construida mediante una metodología prospectiva con enfoque social, basada en el diálogo de saberes. Se realizaron dos visitas a cada territorialidad. En la primera, se exploraron el pasado y el presente alimentario: qué ocurría con el agua, el suelo, las semillas, las formas de cultivo y la salud de los cuerpos. En la segunda, se trabajó en el diseño estratégico de un mejor futuro alimentario junto con las comunidades.

Este proceso fue absolutamente concertado. Las propuestas surgidas fueron sistematizadas mediante análisis cualitativos avanzados, como los realizados con la herramienta Atlas.ti, por investigadoras expertas. Así se definieron las acciones y apuestas alimentarias por territorio. Un punto clave: la selección de los municipios no fue aleatoria. Se usó un indicador prospectivo —número de niños menores de cinco años por mujer en edad fértil— para identificar zonas con mayor proyección de crecimiento poblacional. Fue allí donde se dialogó el futuro alimentario del país, asegurando que las voces más representativas tuvieran lugar en la construcción de la guía”.

¿Qué mecanismos existen para que la guía oriente programas reales de alimentación escolar, compras públicas o mercados campesinos?

“La guía plantea una perspectiva ecosistémica de la alimentación que va “de la semilla al cuerpo, pasando por el plato”. En esa línea, uno de los ejes fundamentales es la gobernanza alimentaria, abordada en su último capítulo. Allí se propone un modelo de gobernanza colaborativa: las decisiones sobre programas sociales deben ser tomadas junto con las comunidades. El ICBF, al adoptar esta guía, asume un compromiso con ese enfoque. Por ejemplo, se espera que los menús escolares y demás programas alimentarios del instituto sean concertados con las comunidades, respetando sus prácticas, ingredientes y contextos. No se pierda: Sabores Bio, una plataforma para comer mejor y cuidar la tierra La idea es que incluso los procesos de compra institucional, como los del ICBF, prioricen el abastecimiento local y territorial. Esta es una de las principales solicitudes recogidas en el proceso de construcción colectiva, y está plasmada de forma explícita en la guía como una vía para fortalecer la soberanía alimentaria”.

¿Qué obstáculos enfrentan hoy la alimentación real y la soberanía alimentaria frente a la industria ultraprocesada y el cambio climático?

“Desde el punto de vista ecosistémico, no hay una contradicción entre alimentación real y cuidado ambiental. Por el contrario, están profundamente alineados. Las prácticas alimentarias tradicionales han surgido de un proceso de coevolución entre seres humanos y naturaleza. La alimentación real —no ultraprocesada— preserva la biodiversidad, promueve el uso respetuoso de especies vegetales y animales, y sostiene la diversidad de ecosistemas, prácticas culinarias y saberes ancestrales.