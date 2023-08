“Totalmente. Si ese avance no se hubiera dado, estaríamos como hace 10 años, con sistemas de información incipientes y muy pocos datos, aunque todavía tenemos mucho qué hacer. Es decir, una tecnología como la Inteligencia Artificial no se puede usar si no se tienen suficientes datos, entonces todavía hay que hacer un esfuerzo muy grande en el país para poder agregarlas diferentes bases de datos y repositorios que existen, para poder facilitar la publicación de los datos que los investigadores colectan en campo, para mejorar los temas de derechos de autor, para poder mejorar las políticas asociadas a esos datos, y para que otros sistemas de conocimiento, como los que tienen las comunidades indígenas o campesinas, hagan parte de ese gran sistema de información en el que trabajamos”.

“Cuando llegué al instituto noté que en Colombia había mucho campo para trabajar y desarrollar todos los temas de modelamiento de biodiversidad, y también había un potencial grande en cuanto a la capacidad técnica, en la capacidad conceptual con las que se gradúan los estudiantes para dedicarse a la ciencia y el modelamiento de datos. Sin embargo, y pese al potencial, en el 2010 éramos pocos en realidad. Ahora muchas personas están haciendo esto, muchas saben programar, hacer salidas gráficas para visualizar datos. Ha habido un avance grande respecto a lo que yo me encontré en ese entonces, que también está muy permeado por el avance tecnológico, la Big Data, el Machine Learning, la Inteligencia Artificial. Cuando yo llegué no era común, el procesamiento en la nube, por ejemplo, que ahora sea un servicio como la luz o el teléfono, ha permitido un crecimiento exponencial en el interés que se ha generado en aplicar estas tecnologías a la conservación”.

No es que más especies estén siendo amenazadas, sino que vamos sabiendo que están amenazadas porque antes podríamos no saberlo, entonces lo primero que nos dicen esas cifras es que hay que seguir estudiando para saber cómo están realmente las poblaciones. Nuestro equipo de trabajo pone a disposición toda la información sobre biodiversidad que puede ayudar a conocer mejor el estado de amenaza de las especies y a guiar las medidas de manejo y conservación que se puedan implementar”.

¿El papel de la mujer colombiana en la ciencia ha cambiado? ¿En qué sentido lo ha hecho?

“Sí, definitivamente ha cambiado, en número y en consciencia, las mujeres ocupan más cargos de liderazgo en carreras científicas que antes, aunque todavía falta mucho para lograr la equidad. También cada vez son más las mujeres que en su labor científica se destacan en el exterior.

Las mujeres somos más conscientes de la discriminación y de las maneras en las que esto sucede, hemos aprendido que si no se nos escucha no es porque necesitemos hablar más fuerte, o expresar las ideas de manera más clara o encontrar un momento más apropiado para decirlas, sino porque somos mujeres y algunos no nos escuchan, entonces hemos aprendido a no sentirnos mal con nosotras mismas, sino a trabajar por condiciones diferenciales que nos lleven a la equidad que buscamos.

La sociedad en general es más consciente del problema y poco a poco, no al ritmo que quisiéramos, pero de manera constante, las oportunidades para las mujeres se han incrementado, las becas para estudios de posgrado, para investigaciones, para intercambio, y cada vez son más los espacios para discutir estos temas y para que las futuras científicas conozcan los retos y las satisfacciones que esta labor trae. Un dato puede decir mucho, en más de 80 años de existencia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, solo hasta el año pasado una mujer asumió su presidencia”.

¿Qué representa para ti el cargo que ocupas? ¿Y qué crees que representa para las mujeres que sueñan con dedicarse a la ciencia de manera profesional?

“Un gran reto y una gran responsabilidad, es un reto porque, especialmente en el campo de ciencia de datos y de la informática, de la biodiversidad, han sido los hombres los que han dominado, es un campo relativamente nuevo en las ciencias en Colombia y esto hace que sea más difícil justificar su importancia y que las personas crean en que los sistemas de información y monitoreo sobre biodiversidad son realmente útiles.

Las mujeres somos más dadas a tener un tipo de investigación más colaborativa, ha establecer procesos más participativos y empáticos, esto implica una gran responsabilidad como jefe, buscar no solo tener personas a cargo, sino formar un equipo de trabajo, y este es otro reto.

Pero estos retos, los disfruto y los asumo con responsabilidad, y esto lo uno a la siguiente pregunta: espero que las mujeres que sueñan con dedicarse a la ciencia para la gestión de la biodiversidad, vean en mí un ejemplo de que es posible. Que no piensen que porque te dedicaste a esto entonces tiraste a la caneca otros sueños que también puedes tener como mujer, como puede ser tener hijos, un esposo, una familia, una casa bonita con perro... a veces las mujeres que quieren ser científicas piensan que es lo uno o lo otro, y no tiene por qué ser así. No es fácil, pero se puede.

Tengo la gran responsabilidad de llevar la generación y acceso a la información sobre biodiversidad a otro nivel, de más cantidad, de mejor calidad, de mayor pertinencia, y aspiro a que nuestro país sea, aún más, un referente global en cómo llevar la información sobre biodiversidad a todos sus ciudadanos. Mi reto es que los colombianos sientan que cuentan con un sistema de información sobre biodiversidad que los representa y que genera la mejor información para cuidar la naturaleza y los servicios de los que tanto dependemos”.