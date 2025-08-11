“La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay”: Centro Democrático

El Centro Democrático se pronunció por la muerte de su senador Miguel Uribe Turbay, quien fue militante de esa colectividad desde 2021 y su cabeza de lista al Senado de la República en las elecciones legislativas de marzo de 2022. El partido lamentó el fallecimiento y envió un mensaje de apoyo para su familia.
Le puede interesar: Miguel Uribe Turbay, el hombre que llegó antes a todas las cosas.
“¡Qué dolor tan grande! Colombia está de luto”, inició la reacción del partido uribista tras conocer la muerte de Uribe Turbay, quien estaba hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá desde el pasado 7 de junio.