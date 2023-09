Es decir, cada vez hay (y habrá) menos incendios, sí, pero los que hay (y habrá), cada vez son (y serán) más grandes y más difíciles de controlar o de extinguire, pues tal y como lo pronosticó en el 2022 un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), debido al avance del cambio climático, los incendios extremos aumentarán un 30 % para 2050 y un 50 % para finales de siglo.

Dos cifras difíciles de cuestionar, y que dan pie para comprender el fenómeno que hoy ocurre, si se tiene en cuenta que, como cita el mismo estudio, “aunque entre 2001 y 2019 los bosques de la Tierra capturaron aproximadamente el doble de carbono del que emitieron, las emisiones de los incendios forestales van a ejercer presión sobre un presupuesto de carbono que se reduce rápidamente”.

Pero el cambio climático no es el único causante de esta amenaza, también lo son las sequías, los usos de la tierra, y en general, todo un engranaje generado por la actividad humana y que desemboca con fuerza en un término acuñado por Stephen Pyne en el artículo How humans created fire and fire made us human (2015): piroceno.

Un término con el que plantea que, como especie, hemos creado un nuevo tiempo geológico: la Era del Fuego.