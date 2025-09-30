El colombiano más longevo, es paisa, vive en Antioquia y tiene 112 años

-
El colombiano más longevo vive en Antioquia y lleva más de un siglo lleno de historias. Se trata de Don Julio Enrique Saldarriaga, un hombre que, con 112 años de vida, se ha convertido en símbolo de la tradición paisa y en un ejemplo de longevidad. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Nació el 30 de julio de 1913 en Cocorná, y es considerado como el colombiano vivo más longevo. Atribuye su larga existencia a la dicha con la que ha vivido. Actualmente vive en El Carmen de Viboral, en el oriente antioqueño. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Gerontology Research Group lo validó como una de las persona más longevas con vida en Colombia y uno de los dos supercentenarios vivos en el país. (que tienen más de 110 años). Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Desde su natal Cocorná hasta su actual residencia en El Carmen de Viboral, su vida refleja sencillez, sabiduría y la alegría que, según él, ha sido el secreto de su larga existencia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Para don Julio, la clave de su longevidad ha sido la dicha y la paz con las que ha sabido enfrentar la vida, un legado de sabiduría que transmite a quienes lo rodean. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Hoy, vive en el municipio de El Carmen de Viboral, donde es reconocido con cariño por su comunidad. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Don Julio nació un año antes del inicio de la Primera Guerra Mundial y ha sido testigo directo de hitos como la modernización de Colombia, la invención de la televisión a color y la era digital. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Cada uno de sus 112 años representa una página de la historia, una memoria que atesora con lucidez y alegría. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Cuando se le pregunta por el secreto de su longevidad, Don Julio no apela a dietas estrictas ni a fórmulas complejas. Su respuesta es tan sencilla como profunda: la dicha y la alegría de vivir. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
