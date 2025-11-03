Apartamentos entre nubes, el nuevo paisaje del Aburrá

El fenómeno de los apartamentos entre nubes se ha normalizado. En barrios y sectores elevados, ya no es inusual que los residentes experimenten cómo la neblina o las nubes bajas, típicas de ciertas horas del día o temporadas de lluvia, atraviesan literalmente sus balcones o ingresan por las ventanas. Foto: Juan Antonio Sánchez

03 de noviembre de 2025

En Medellín y el Valle de Aburrá, la línea que separa la ciudad del cielo parece desdibujarse. Los nuevos edificios que se levantan en las laderas y zonas altas del valle han alcanzado tal altura que las nubes ya no solo cubren las montañas, sino que atraviesan balcones y ventanales, creando un paisaje urbano que combina arquitectura moderna y naturaleza