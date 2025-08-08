Nacional goleó 3-0 a Alianza y piensa en São Paulo

-
En un duelo disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, el equipo ‘verdolaga’ goleó de manera contundente 3-0 a Alianza, en el marco de la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-II. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Esta victoria no solo le otorga al equipo tres puntos valiosos, sino que también sirve como un inmejorable envión anímico de cara a su crucial compromiso en la Copa Libertadores. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Con goles de Facundo Batista, Juan Manuel Zapata y Andrés Sarmiento, el verde se reencontró con la victoria y, de paso, cortó una racha de tres partidos sin triunfos en la liga local. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El partido se jugó en una sede inusual, el Polideportivo Sur, debido a que el Estadio Atanasio Girardot estaba ocupado por el Superconcierto de la Feria de las Flores. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Más allá de los tres puntos en la Liga, este resultado representa un envión anímico clave antes de enfrentar a un rival de jerarquía internacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El conjunto dirigido por Javier Gandolfi mostró solidez en todas sus líneas, controlando el juego desde el pitazo inicial y aprovechando con eficacia las oportunidades frente al arco rival. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Con la mente puesta en São Paulo, el equipo antioqueño ha dado un paso importante para recuperar su mejor versión y pelear por un cupo en la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Nacional ahora centra su preparación en el compromiso copero, donde buscará dar el primer golpe en casa para soñar con avanzar en la Libertadores y seguir escribiendo capítulos de gloria. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Javier Gandolfi sorprendió de entrada con un once inicial que incluyó varias novedades, entre ellas los refuerzos que llegaron para este semestre. César Haydar, Juan Bauzá, Marlos Moreno y Facundo Batista fueron titulares, y sería precisamente el delantero uruguayo quien abriría el marcador y, de paso, se estrenaría como goleador con la camiseta verde. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Nacional goleó 3-0 a Alianza y piensa en São Paulo
El ambiente festivo de la Feria de las Flores se contagió al fútbol, y el Atlético Nacional no desaprovechó la oportunidad para darles una alegría a sus hinchas