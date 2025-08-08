Nacional goleó 3-0 a Alianza y piensa en São Paulo

x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
  • En un duelo disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, el equipo ‘verdolaga’ goleó de manera contundente 3-0 a Alianza, en el marco de la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-II. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
  • Esta victoria no solo le otorga al equipo tres puntos valiosos, sino que también sirve como un inmejorable envión anímico de cara a su crucial compromiso en la Copa Libertadores. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
  • Con goles de Facundo Batista, Juan Manuel Zapata y Andrés Sarmiento, el verde se reencontró con la victoria y, de paso, cortó una racha de tres partidos sin triunfos en la liga local. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
  • El partido se jugó en una sede inusual, el Polideportivo Sur, debido a que el Estadio Atanasio Girardot estaba ocupado por el Superconcierto de la Feria de las Flores. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
  • Más allá de los tres puntos en la Liga, este resultado representa un envión anímico clave antes de enfrentar a un rival de jerarquía internacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
  • El conjunto dirigido por Javier Gandolfi mostró solidez en todas sus líneas, controlando el juego desde el pitazo inicial y aprovechando con eficacia las oportunidades frente al arco rival. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
  • Con la mente puesta en São Paulo, el equipo antioqueño ha dado un paso importante para recuperar su mejor versión y pelear por un cupo en la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
  • Nacional ahora centra su preparación en el compromiso copero, donde buscará dar el primer golpe en casa para soñar con avanzar en la Libertadores y seguir escribiendo capítulos de gloria. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
  • Javier Gandolfi sorprendió de entrada con un once inicial que incluyó varias novedades, entre ellas los refuerzos que llegaron para este semestre. César Haydar, Juan Bauzá, Marlos Moreno y Facundo Batista fueron titulares, y sería precisamente el delantero uruguayo quien abriría el marcador y, de paso, se estrenaría como goleador con la camiseta verde. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
bookmark

Nacional goleó 3-0 a Alianza y piensa en São Paulo

08 de agosto de 2025

El ambiente festivo de la Feria de las Flores se contagió al fútbol, y el Atlético Nacional no desaprovechó la oportunidad para darles una alegría a sus hinchas

