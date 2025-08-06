Trueque de Flores, ritual y tradición silletera

-
Este evento, que sirve como la antesala más auténtica al Desfile de Silleteros, es un ritual ancestral donde el canje de flores se entrelaza con el intercambio de saberes, historias y el profundo orgullo de ser silletero. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Trueque es un acto heredado, una costumbre que ha pasado de generación en generación y que mantiene viva la cultura silletera. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Este espacio se realiza gracias a la alianza entre Asocolflores, la Corporación de Silleteros de Santa Elena y Comfama, quienes trabajan para proteger y promover esta manifestación cultural. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
La escena es conmovedora: silleteros de todas las edades, desde los más experimentados hasta los jóvenes aprendices, se mueven entre montones de flores de todos los colores y especies. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El objetivo durante el trueque no es el lucro, sino la búsqueda de las flores perfectas que les hacen falta para completar la silleta con la que desfilarán por las calles de Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Este ritual ancestral, que se realiza en el Parque Arví, es mucho más que un intercambio floral: es un acto simbólico que exalta el legado cultural de los silleteros, auténticos portadores de una tradición que ha dado identidad a la ciudad ante el mundo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Es un momento de pura creatividad e inspiración, donde se forjan alianzas y se tejen las obras de arte que, en pocos días, asombrarán al mundo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Trueque de Flores no es solo un evento; es una manifestación de la identidad de un pueblo, un canto a la persistencia de las costumbres en un mundo que cambia a toda velocidad. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
En Santa Elena, cada año, el Trueque de Flores nos recuerda que la verdadera esencia de la Feria no está en el desfile final, sino en el cuidadoso y emotivo proceso que lo antecede, en la manos de quienes dedican su vida a cultivar la belleza y a celebrar la tradición. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Trueque de Flores, ritual y tradición silletera
Cada año, en el corregimiento de Santa Elena, uno de los momentos más emblemáticos de la Feria de las Flores cobra vida entre pétalos, colores y fraternidad: el Trueque de Flores. Este ritual ancestral, se realiza en el Parque Arví como antesala a la fiesta mayor de Medellín