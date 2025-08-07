En resumen, la marcha fue un reflejo de la pasión política que se vive en Medellín y una muestra palpable del continuo impacto de Álvaro Uribe en la política colombiana. Foto: Camilo Suárez Echeverry

La marcha, que duró varias horas, evidenció el arraigo que tiene la figura de Uribe en Antioquia, su departamento natal, y la lealtad de un sector importante de la población hacia su proyecto político. Foto: Camilo Suárez Echeverry

La manifestación finalizó hacia el mediodía en el sector de La Alpujarra, donde una leve lluvia comenzó a caer, lo que llevó a la gradual dispersión de los participantes. Foto: Camilo Suárez Echeverry

La movilización recorrió la avenida Oriental, La Playa y San Antonio, con una notable presencia de personas. A pesar de la multitud, la jornada transcurrió en completa calma, según informaron las autoridades locales. Foto: Camilo Suárez Echeverry

El ambiente de la movilización fue festivo y ordenado. Los asistentes, muchos de ellos vestidos de blanco, portaban banderas de Colombia, pitos y pancartas con mensajes de apoyo al expresidente. Foto: Camilo Suárez Echeverry

Cientos de personas, movidas por la solidaridad con el exmandatario, se manifestaron de manera pacífica por las principales vías de la capital antioqueña. Foto: Camilo Suárez Echeverry

En una jornada marcada por un fuerte sentimiento de respaldo político, el centro de Medellín fue escenario de una masiva marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Camilo Suárez Echeverry

Uribe recibió apoyo en calles de Medellín

2025-08-07 14:12:34

La capital antioqueña fue escenario de una masiva marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Miles de ciudadanos, vestidos de blanco y portando banderas, pancartas y pitos, se congregaron en el centro de la ciudad para manifestar su respaldo al exmandatario.