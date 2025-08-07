Uribe recibió apoyo en calles de Medellín

x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
  • En una jornada marcada por un fuerte sentimiento de respaldo político, el centro de Medellín fue escenario de una masiva marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Camilo Suárez Echeverry
  • Cientos de personas, movidas por la solidaridad con el exmandatario, se manifestaron de manera pacífica por las principales vías de la capital antioqueña. Foto: Camilo Suárez Echeverry
  • El ambiente de la movilización fue festivo y ordenado. Los asistentes, muchos de ellos vestidos de blanco, portaban banderas de Colombia, pitos y pancartas con mensajes de apoyo al expresidente. Foto: Camilo Suárez Echeverry
  • La movilización recorrió la avenida Oriental, La Playa y San Antonio, con una notable presencia de personas. A pesar de la multitud, la jornada transcurrió en completa calma, según informaron las autoridades locales. Foto: Camilo Suárez Echeverry
  • La manifestación finalizó hacia el mediodía en el sector de La Alpujarra, donde una leve lluvia comenzó a caer, lo que llevó a la gradual dispersión de los participantes. Foto: Camilo Suárez Echeverry
  • La marcha, que duró varias horas, evidenció el arraigo que tiene la figura de Uribe en Antioquia, su departamento natal, y la lealtad de un sector importante de la población hacia su proyecto político. Foto: Camilo Suárez Echeverry
  • Algunos llevaron incluso silletas con mensajes de defensa al recién condenado expresidente. Foto: Camilo Suárez Echeverry
  • En resumen, la marcha fue un reflejo de la pasión política que se vive en Medellín y una muestra palpable del continuo impacto de Álvaro Uribe en la política colombiana. Foto: Camilo Suárez Echeverry
hace 6 horas
bookmark

Uribe recibió apoyo en calles de Medellín

hace 6 horas

La capital antioqueña fue escenario de una masiva marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Miles de ciudadanos, vestidos de blanco y portando banderas, pancartas y pitos, se congregaron en el centro de la ciudad para manifestar su respaldo al exmandatario.

