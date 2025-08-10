Silleteros llenaron Medellín de magia y color

-
Medellín vivió este fin de semana uno de los momentos más esperados y emblemáticos del año: el tradicional Desfile de Silleteros, evento central y símbolo indiscutible de la Feria de las Flores. Foto: Esneyder Gutiérrez
En su edición número 68 el Desfile de Silleteros volvió a deslumbrar a propios y visitantes. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Juan Pablo Sánchez Martínez, con una silleta monumental, es el ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2025. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Un total de 540 silleteros, llenaron de color, tradición y orgullo las calles de la capital antioqueña, ofreciendo un espectáculo que fusiona arte, historia y cultura en cada paso. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Cada arreglo floral, elaborado con paciencia y amor durante semanas, contó historias de tradición familiar y homenajeó la riqueza natural de la región. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El desfile, que marca el cierre oficial de la Feria de las Flores 2025, congregó a miles de paisas y turistas que, con sonrisas y aplausos, celebraron la majestuosidad de las silletas y la dedicación de quienes las cargan. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Entre los 540 participantes, 70 fueron finalistas que se disputaron los primeros lugares en las siete categorías del evento, con 10 concursantes por cada una. Foto: Esneyder Gutiérrez
El desfile no es solo una exhibición de arreglos florales; es un emotivo homenaje a la cultura campesina de Santa Elena y un testimonio vivo de una tradición que se ha transmitido de generación en generación. Foto: Esneyder Gutiérrez
La edición 68 del Desfile de Silleteros reafirma que esta tradición, más que un evento, es una expresión viva de la identidad antioqueña que cada año florece para conquistar corazones en Colombia y el mundo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El ambiente en las calles por donde pasó el desfile fue de fiesta y orgullo paisa: música típica, aplausos, colores vibrantes y el aroma inconfundible de las flores se entremezclaron para crear una experiencia única. Foto: Esneyder Gutiérrez
Cada silleta, con su peso, su diseño y su historia, es un reflejo del ingenio, la dedicación y el amor por la tierra de sus portadores. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El desfile no solo marca el cierre de la Feria, sino que también deja un mensaje de unidad y pertenencia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
La masiva participación, que ha sido una constante en cada uno de los eventos feriales de la ciudad, se hizo sentir con fuerza, con miles de personas que se congregaron para presenciar este espectáculo único en el mundo. Foto: Esneyder Gutiérrez
