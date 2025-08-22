x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

A Petro ya no le dura nadie: así salió de Saade

22 de agosto de 2025
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Luz María Sierra
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Santiago Ángel Rodríguez

En este programa analizamos tres temas clave de la política colombiana: la abrupta salida de Alfredo Saade del gobierno Petro por controversias con pasaportes y sus polémicos comentarios sobre el magnicidio de Miguel Uribe, revelando un patrón de inestabilidad en la Casa de Nariño; las interceptaciones telefónicas de la Fiscalía al gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón por un caso archivado que misteriosamente resucitó, sugiriendo una posible guerra jurídica; y el impacto político de la libertad concedida a Álvaro Uribe tras revocar su detención, lo que podría revitalizar al uribismo de cara a las elecciones de 2026. Un análisis profundo desde El Colombiano de Medellín sobre los movimientos que están redefiniendo el panorama político nacional....

Metro

Directora de EL COLOMBIANO.

Editor General

