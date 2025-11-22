bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Medellín ensaya su alumbrado navideño y en Envigado ya se puede disfrutar

22 de noviembre de 2025

2025-11-22 13:9:44

El Valle de Aburrá ya vive la Navidad: Envigado encendió oficialmente sus alumbrados “Destellos de Navidad” el viernes 21 de noviembre de 2025, una semana antes que Medellín. Las imágenes de luces que circulan en Medellín son parte del montaje logístico y las pruebas necesarias, ya que su encendido oficial se realizará el viernes 28 de noviembre en Parques del Río. Los Alumbrados EPM de Medellín, bajo el concepto “En Navidad, Medellín te quiere,” conmemoran los 350 años de la ciudad y los 70 años de EPM, con 8 millones de bombillas y 25.000 figuras, un proyecto que busca generar una derrama económica proyectada de $600 mil millones de pesos para la región hasta el 12 de enero de 2026....