Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
hace 11 horas
bookmark

Aleluya impacta a 55.000 personas a través de una cultura holística

hace 11 horas
El Colombiano
Luz María Sierra

Aleluya nació hace 8 años como una idea que comenzó con un PowerPoint y la convicción de que la nómina podía ser mucho más que un proceso transaccional. Hoy cuenta con 5.000 clientes y más de 55.000 empleados impactados a través de su plataforma. En la sexta entrega de ¿Qué me funcionó?, la miniserie de video pódcast de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N, conocemos a Andrés Ángel Cuervo, cofundador de esta compañía que pasó de vender con imágenes a transformar el concepto de nómina en algo holístico y consciente. ...

El Colombiano
El Colombiano
Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

