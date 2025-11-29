bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Luis7Lunes celebra 10 años de carrera | Entrevista

29 de noviembre de 2025

2025-11-29 17:5:16

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

El rapero celebra por partida doble pues coinciden dos aniversarios: una década de su primer disco publicado Ruidos en Hamelin (2015), y cinco años de su tercer disco Audio Descriptivo (2020). Los celebra con un concierto en el que lo acompañan la mayoría de artistas con lo que ha colaborado: Maco, Vic Deal, Franco Carter, N. Hardem, Mañas Rufino y más....