Análisis gesto a gesto del presidente Petro: microexpresiones de asco, ira, duda y estrés

Analistas de la comunicación no verbal científica, observan la entrevista de Daniel Coronell al presidente, buscando comprender los sentimientos y pensamientos que no se expresan con palabras. Se identificaron signos iniciales de nerviosismo, como las manos en “cuchillo” y la canalización de energía en el lápiz, un elemento de seguridad. El estudio detalla cómo el cambio de postura, particularmente el movimiento de los hombros (derecho para convicción, izquierdo para duda), revela la seguridad en sus argumentos, como cuando habla de matemáticas o aranceles. Además, se analizaron gestos de incomodidad (picor en oído) y manifestaciones de sentirse superior (sagital superior), concluyendo que el presidente parece estar sometido a un alto disgusto o estrés permanente....