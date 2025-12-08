hace 10 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Alerta de tsunami en Japón luego de fuerte terremoto

hace 10 horas

2025-12-08 11:30:19

Un potente terremoto de magnitud 7,6 sacudió el lunes la costa norte de Japón y la agencia meteorológica local reportó la llegada de dos olas de tsunami de 40 centímetros cada una. Medios locales reportan heridos tras el sismo que según el Servicio Geológico de Estados Unidos se produjo frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros....