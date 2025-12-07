x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 10 horas
“EPM puede llegar a aportar el 42% de la energía del país”: gerente John Maya

hace 10 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Luz María Sierra

En diálogo con EL COLOMBIANO, el gerente general de EPM, John Maya Salazar, se refirió a los proyectos que se echó al hombro la compañía y le pasó revista a varios de los temas más importantes de la compañía antioqueña, como la situación con el precio del gas, las transferencias de este año para la Alcaldía y cómo va el proceso de venta de las acciones de UNE....

Metro

Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

