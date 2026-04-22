hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Angie Rodríguez revela espionaje, títulos falsos y una red de más de 20 personas en la Casa de Nariño

hace 2 horas

2026-04-22 17:58:21

Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE y actual gerente del Fondo de Adaptación, denunció en entrevista con la Revista Semana una presunta red de espionaje, hostigamiento y corrupción al interior del Gobierno Petro. Señaló directamente a Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y Raúl Moreno como responsables de una campaña para sacarla del cargo, reveló haber sido ella quien alertó sobre los títulos falsos de Guerrero, y advirtió que quien controle el Fondo de Adaptación tendría acceso a un billón de pesos....