hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Esteban Roldán y Madera: relatos de pueblo, personajes improbables y verdades incómodas

hace 2 horas

2026-06-03 10:27:19

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta conversación con la revista Generación y El Colombiano, el escritor Esteban Roldán habla sobre Madera, libro ganador del Concurso Nacional de Literatura Manizales del Alma.

La charla recorre los personajes que habitan sus cuentos: el campanero, el ciclista revolucionario, el “bobo del pueblo” y otros habitantes de un universo profundamente conectado con la vida en los pueblos antioqueños. Además, reflexiona sobre la autoficción, la influencia de Fernando Vallejo, el periodismo narrativo, la crítica social y la literatura como una forma de cuestionar la realidad.

Una conversación sobre escritura, memoria, religión, deporte, absurdos cotidianos y las historias que nacen de observar el mundo que nos rodea....