hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Lo del tal fraude es un montaje: el archivo que mostró Petro es una copia que no afecta las elecciones

hace 1 hora

2026-06-04 18:47:28

El análisis de la metadata del archivo utilizado por el presidente Gustavo Petro para sustentar denuncias de fraude electoral indica que el documento tuvo origen en la Registraduría, pero fue modificado por un externo....