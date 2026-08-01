hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así fue la fiesta del Desfile 37 de silleteritos de la Floresta

hace 2 horas

2026-08-01 16:46:20

Juan Sebastián Carvajal Beltrán Editor del área audiovisual

La tradición floreció una vez más en las calles de La Floresta, Medellín, con la edición 37 del Desfile Infantil de Silleteritos. Niñas y niños, vestidos con los trajes típicos silleteros y portando sus coloridas silletas, protagonizaron una jornada llena de música, danza y orgullo por las raíces antioqueñas.

Así se vivió este emotivo homenaje al legado silletero, uno de los eventos que mantiene viva la esencia de la Feria de las Flores 2026. ...