hace 5 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Petro y sus tres problemas

hace 5 horas

2026-07-31 17:23:18

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Miguel Orlando Alguero Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.

Este edición de la Mesa Central de El Colombiano analizamos los escándalos que marcan el cierre del gobierno de Gustavo Petro, destacando presuntos actos de corrupción y nepotismo vinculados a figuras jóvenes de su círculo cercano. Detallamos los casos de Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Angie Rodríguez, señalando irregularidades en la adjudicación de contratos y el manejo de influencias. Asimismo discutimos la transición hacia el mandato del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien planea descentralizar el poder despachando desde Barranquilla. Finalmente analizamos la presentación de pruebas del alcalde Federico Gutiérrez contra la administración anterior de Daniel Quintero en Medellín por una supuesta defraudación millonaria. ...