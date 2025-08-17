hace 9 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Comenzó en China la primera competencia de robots humanoides

Cientos de androides participaron en la primera competencia mundial de robots humanoides, que comenzó este viernes 15 de agosto de 2025 en Pekín, con pruebas que abarcan desde los 100 metros vallas hasta el kung-fu....