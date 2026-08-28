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hace 1 hora
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Conglomerado de la ciudad es el segundo más grande del país con $55 billones de ingresos

hace 1 hora
Luz María Sierra

Orlando Uribe Villa, el secretario de Hacienda en los dos gobiernos de Federico Gutiérrez, cuenta cómo la ciudad vive un momento brillante en materia fiscal. Dice categóricamente que a Medellín “se la robaron” en la alcaldía de Daniel Quintero y que tapar ese hueco costó $2,5 billones. Habla en detalle de en qué proyectos están invirtiendo los recursos y afirma que Afinia fue el peor negocio de EPM en 70 años....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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