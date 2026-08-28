hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Conglomerado de la ciudad es el segundo más grande del país con $55 billones de ingresos

hace 1 hora

2026-08-28 18:33:49

Orlando Uribe Villa, el secretario de Hacienda en los dos gobiernos de Federico Gutiérrez, cuenta cómo la ciudad vive un momento brillante en materia fiscal. Dice categóricamente que a Medellín “se la robaron” en la alcaldía de Daniel Quintero y que tapar ese hueco costó $2,5 billones. Habla en detalle de en qué proyectos están invirtiendo los recursos y afirma que Afinia fue el peor negocio de EPM en 70 años....