bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Podcast: “El Periódico de Mañana”: Caso Quintero, riesgo del racionamiento y Cien años de soledad

25 de agosto de 2026

2026-08-25 19:23:9

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

¡Estrenamos nuevo formato! En “El Periódico de Mañana”, Daniel Rivera Marín y Juan Diego Ortiz te traen un adelanto picante y exclusivo de la edición que saldrá a la calle mañana miércoles 26 de agosto. Te revelamos en primicia los secretos detrás del aplazamiento del caso de Miguel Quintero, los detalles del viaje de Federico Gutiérrez a EE. UU. contra las redes de explotación infantil, la preocupante alerta de racionamiento de agua por el Súper Niño, las polémicas prisiones en alta mar y la conmovedora escena de la masacre de las bananeras en Netflix. ¡Un abrebocas perfecto para que mañana mismo corras a comprar tu periódico impreso o leas las notas completas en nuestra página web!

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