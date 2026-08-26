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hace 1 hora
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“Sí es viable que el empresariado antioqueño participe en reconstrucción de Chocó y el Eje”: presidenta Cámara de Comercio de Medellín

hace 1 hora
Luz María Sierra

La presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez de Nicholls, analiza sus 25 años al frente de la institución y el impacto del trabajo cívico y empresarial en la región. Durante el diálogo, se abordan temas de coyuntura clave como la preservación del empleo formal frente a reformas laborales, el origen y los baches actuales de las autopistas de cuarta generación (4G), la respuesta económica e institucional ante el reciente terremoto, la importancia estratégica de conectar a Antioquia con el Chocó y el papel de iniciativas de veeduría ciudadana e indicadores cívicos como Medellín Cómo Vamos y Todos por Medellín....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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