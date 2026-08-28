Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close
Multimedia
hace 1 hora
bookmark

¿Gustavo Petro se lanzará a la Alcaldía de Bogotá?

hace 1 hora
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Luz María Sierra
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En este episodio de Mesa Central, analizamos la agitada coyuntura política de Colombia bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. Se debaten las polémicas declaraciones de Gustavo Petro sobre los incendios en el Tolima, el controvertido “gabinete a la sombra” y los rumores de su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Además, se examina la nueva estrategia de seguridad nacional que contempla buques cárceles en altamar, las reacciones al informe de Human Rights Watch sobre la paz total y las fricciones gremiales tras sonados casos de nombramientos....

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

Todos los videos

Ver más