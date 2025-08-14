hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Congresista Julio César Triana sobrevive a atentado con 8 disparos en el Huila

hace 7 horas

2025-08-14 11:7:57

El congresista Julio César Triana de Cambio Radical denunció un ataque armado en La Plata, Huila, donde seis hombres de presuntas disidencias de las Farc dispararon contra su camioneta en 8 ocasiones. Pese a que tres disparos iban dirigidos a su asiento, Triana y sus 6 acompañantes salieron ilesos. El legislador había solicitado refuerzo en seguridad tras amenazas desde 2023, pero la UNP nunca fortaleció su esquema de protección....