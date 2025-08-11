hace 6 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Cómo un escultor famoso salvó a un adolescente sin hogar que hoy gobierna su pueblo natal

Heidi Tamayo Ortiz Periodista de la Universidad de Antioquia. Cubro temas de paz, conflicto armado, derechos humanos, niñez, género y política. Seguir Periodista

Una historia increíble de superación: Aldubar Vanegas, actual alcalde de Fredonia (Antioquia), vivió en las calles durante tres años cuando era adolescente. Sin hogar tras la separación de sus padres, dormía en carros abandonados y dependía de la caridad de los vecinos.

Su vida cambió cuando conoció al reconocido escultor Rodrigo Arenas Betancourt, quien lo ayudó a través de los libros - comenzando con “La náusea” de Sartre. El maestro le consiguió un hogar juvenil, lo apoyó para terminar el bachillerato y conseguir trabajo.

Ahora, 30 años después y siendo alcalde, Vanegas quiere saldar la deuda de gratitud: crear un museo con réplicas de las obras del escultor, restaurar las esculturas del pueblo y posicionar a Fredonia como la cuna de Arenas Betancourt, el artífice del famoso Monumento a la Raza de Medellín....